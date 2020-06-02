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للوقاية من الفيروس.. طبيب بالقصر العينى يكشف عن الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:47 م
كمامة صحية وواقية
كمامة صحية وواقية
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ريهام فيكتور
قال الدكتور أيمن سالم ، رئيس قسم أمراض الصدر بطب القصر العينى ، إن حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد التى تم تسجيلها فى تلك الفترة تعتبر من اعلى معدلات الاصابة فى مصر .

واضاف " سالم " من خلال حواره ببرنانج " صباحك مصرى "، المذاع على فضائية " ام بى سى 2 ": "بناء على الحسابات السابقة اعتقد ان هذه الفترة هى الذروة للفيروس فى مصر".

وأعرب رئيس قسم أمراض الصدر بطب القصر العينى ، عن تمنياته أن يتم كسر حده الفيروس وانخفاض ارقام حالات الاصابة والوفيات، منوها الى انه لابد من منع انتشار الفيروس عن طريق مكافحة العدوى واتباع كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وشدد على ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى والمخالطة عن بعد مع غسل اليدين باستمرار، مؤكدًا ان علاج حالات مصابي كورونا امر مهم جدا للحد من انتشار العدوى بين الناس.

وأوضح أن الكمامة العادية الجراحية البسيطة رخيصة الثمن تقى الى درجة عالية جدا من الفيروس الوبائى ، وهى الكمامة التى يرتديها الاطباء ويجب ارتدائها  بطريقه محكمة لتغطى منطقة تحت الذقن ومشدودة خلف الاذن وفوق الانف، لافتا الى ان وقايتها عالية جدا .

واكد أن كمامة N95 محكمة جدا واعلى كفاءة من الكمامة العادية، وبعضها بفلتر وبعضها بدون فلتر حسب الحاجة.
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