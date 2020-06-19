من بينها فشل الجهاز التنفسي.. دراسة جديدة: أصحاب فصيلة الدم A تظهرعليهم الأعراض الحادة للإصابة بكورونا

هل هناك علاقة بين فصيلة الدم والجينات بأعراض كورونا؟ أصبح من أكثر الأسئلة شيوعا بين الكثير من الأشخاص بالأخص بعد ما أثبتت إحدى الدراسات الحديثة أن أصحاب فصيلة الدم A هم اكثر عرضة وخطورة للإصابة بـ فيروس كورونا وأن أصحاب فصيلة الدم O هم اقل عرضة للإصابة بالعدوى.





كشفت دراسة جديدة أن الأبحاث العلمية الجديدة أثبتت أن الجين رقم" 3q-21.31" والذي يحتوى على ٦ جينات تنسخ لانزيم "ACE-2" الذي يكون مستقبلات فيروس كورونا على سطح الخلية له علاقة بالاصابة الفيروسية الحادة بفيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع nejm. وعن علاقة فصيلة الدم بأعراض فيروس كورونا،





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وأفادت الدراسة بأن هناك علاقة بين فصائل الدم والاصابه الشديدة بالفيروس، حيث اكتشفت العلماء أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم (A) تظهرعليهم الأعراض الحادة مثل فشل الجهاز التنفسي





بينما كان أصحاب فصيلة الدم (O) أكثر حظا حيث تحمي هذه الفصيلة حاملها من الاعراض الشديدة بفيروس كورونا وعند الاصابة تتمثل الأعراض فى ارتفاع الحرارة و الكحة و السعال و تكون أقل.











