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عكس المتوقع.. استشاري يحذر من الإفراط في تناول هذه الفيتامينات

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:15 ص
استشارى يحذر من الافراط
استشارى يحذر من الافراط فى تناول هذه الفيتامينات
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هاجر هانئ
يعتقد الكثير من الأشخاص أن الإفراط فى تناول الفيتامينات يحميهم من الإصابة بـ فيروس كورونا، ولكن حذر الكثير من الأطباء الإفراط فى تناول الفيتامينات لأنها تضر الجسم وتؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية.

قال الدكتور شريف حسين، استشاري القلب والقسطرة، إنه لا يوجد دليل على أن تناول فيتامين "سي" يساعد على منع العدوى من الكورونا والجرعات العادية غير ضارة ولكن الجرعات العالية من الممكن أن تسبب الغثيان والتشنجات وزيادة خطر الإصابة بـ حصوات الكلى

وأضاف أن الإفراط فى تناول فيتامين سي للوقاية من كورونا يؤدي إلى الصداع والأرق والإسهال والمغص والقيء ومؤثر على الطفل أثناء الحمل والرضاعة كما يزيد خطورة الوفاة بأمراض القلب بالنسبة لمرضى سكر.

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وأشار استشاري القلب والقسطرة إلى أن عدم تناول فيتامين د  للوقاية من فيروس كورونا، لأن الاستخدام المفرط لهذا الفيتامين يؤدى لضعف عام ومشاكل بالكلى والشعور بالقيء والغثيان.

وحذر شريف حسين من تناول  عنصر الزنك للوقاية من كورونا، لأن الاستخدام المفرط للزنك يؤدي لأعراض تشبه الأنفلونزا وتغييرات بحاسة التذوق والشعور بالقيء والغثيان إضافةً إلى خفض مستويات السكر بالدم.

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