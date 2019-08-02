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منوعات

فصيلة الدم وألوان الملابس .. البعوض يهاجم البعض بسببها

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:16 ص
البعوض
البعوض
قسم المنوعات
أكد العلماء أن البعوض قد يلغ البعض في حين لا يقترب من البعض الآخر، حيث ينجذب البعوض للبشر أصحاب فصيلة الدم A، التي تعد فصيلة الدم الأولى في العالم، وقد تعود عليها البعوض ويعرفها منذ القدم.

وأضاف العلماء، أن فصيلة الدم B تعد مثل الحلوى بالنسبة للبعوض، أما أصحاب الفصيلتين AB، و O، فلا يثيرون اهتمام البعوض، وسيكون من النادر إذا هاجمهم.

كما تلعب غازات الكربون الناتجة عن عملية التنفس دورا كبيرا في اختيار البعوض لضحاياه، وعند خروج نسبة عالية من هذه الغازات، فإن البعوض لا يهاجم صاحبها، فالحشرات تشعر بكمية الغازات المتحررة من على بعد 50 مترا.

في حين أن مادة حمض اللبنيك التي تخرج من حرارة الجسم وتدخل في تركيب العرق، تثير شهية البعوض بنسبة كبيرة فيهاجم صاحبها.

جيمس داي الخبير من الولايات المتحدة، أكد أن البعوض لا يميز ويشعر بالروائح فحسب، ولكن يمكنه أيضا أن يرى، حيث تأثر الألوان الزاهية عليه ويهاجم أصحابها، مثل الملابس بألوان الأحمر والأزرق، ولكنها أفضلها عنده الملابس السوداء.

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