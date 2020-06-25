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محافظات

محافظ دمياط: فتح 363 مسجدا اعتبارا من السبت المقبل

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:31 ص
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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أ ش أ
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه بصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بفتح دور العبادة من السبت المقبل مع تعليق الصلوات الأسبوعية منعًا للتكدس، تم التنسيق مع مديرية الأوقاف لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، والوقائية بالمساجد التي سيتم فتحها والبالغ عددها 363 مسجدًا بنطاق المحافظة.

وكلفت المحافظ، نائبها إسلام إبراهيم بالبدء في تنفيذ حملات تطهير وتعقيم شاملة لتلك المساجد، ووجهت الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بتطبيق كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتجهيز المساجد بعلامات استرشادية لتحقيق التباعد بين المصلين وفقا للمسافات المقررة حفاظًا على سلامتهم.

وشددت الدكتورة منال عوض، عل الالتزام التام بغلق دورات المياه وأماكن الوضوء منعًا لانتقال العدوى، وكذا استمرار غلق دور المناسبات نظرًا لما تشهده من تجمعات كبيرة.
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