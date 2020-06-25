محافظ دمياط: فتح 363 مسجدا اعتبارا من السبت المقبل

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه بصدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بفتح دور العبادة من السبت المقبل مع تعليق الصلوات الأسبوعية منعًا للتكدس، تم التنسيق مع مديرية الأوقاف لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، والوقائية بالمساجد التي سيتم فتحها والبالغ عددها 363 مسجدًا بنطاق المحافظة.



وكلفت المحافظ، نائبها إسلام إبراهيم بالبدء في تنفيذ حملات تطهير وتعقيم شاملة لتلك المساجد، ووجهت الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بتطبيق كافة التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا وتجهيز المساجد بعلامات استرشادية لتحقيق التباعد بين المصلين وفقا للمسافات المقررة حفاظًا على سلامتهم.