إصابة 3 طالبات ثانوى بحالات إغماء خلال أدائهن امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى بالشرقية

أكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إصابة 3 طالبات بحالات إغماء أثناء أدائهن امتحان مادة اللغة الأجنية الأولى وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهن.

وأضاف المصدر أن مدرسة الحرية الثانوية بالصيادين شهدت إصابة الطالبة "أماني ع" بحالة إغماء وتم نقلها إلى مستشفى المبرة بمدينة الزقازيق.







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فيما أصيبت الطالبة "حسناء ع" بمدرسة أبو مليحة بحالة إغماء وتم نقلها إلى مستشفى أبو كبير.







وأصيبت الطالبة "ندى" بمدرسة السادات الثانوية بكفر صقر بحالة إغماء وتم نقلها إلى مستشفى كفر صقر.





ومن جانبه فقد أكد "رمضان عبد الحميد" وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد عدم وجود أي شكاوى أو مشاكل إلى الآن وانتظام وصول الأوراق الامتحانية ووصول جميع المراقبين والملاحظين إلى اللجان وإجراء أعمال التطهير والتعقيم للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويؤدي 44 ألفا و788 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة مقسمين إلى 17 ألفا و564 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و20 ألفا و122 طالبا وطالبة بشعبة العلمي علوم و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة العلمي رياضة وذلك أمام 162 لجنة.