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رياضة

رغم إصابة ١١ لاعبا وإداريا.. عضو الجبلاية: الدوري راجع وجار السيطرة على كورونا بالأندية

الخميس 25/يونيو/2020 - 02:50 م
أحمد عبدالله
أحمد عبدالله
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يسري غازي
كشف الدكتور أحمد عبد الله، عضو اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة، عن مصير الدورى الممتاز بعد الإعلان عن إصابة ١١ لاعبا بفيروس كورونا قبل بدء التدريبات.


كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أعلنت عن إيجابية ٦ لاعبين وإداريين فى أندية المقاولون وإنبي والاتحاد السكندرى، و٥ لاعبين من نادي طنطا.


وقال الدكتور أحمد عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "لن يتأثر استكمال الدورى الممتاز الموسم الجارى بإصابة ١١ لاعبا بفيروس كورونا بعد المسحات التى أجريت قبل بدء تدريبات الأندية".


وأضاف: "تم الإعلان عن اللاعبين المصابين دون وجود أعراض عبر إجراء مسحة فى النادي بالتنسيق مع اللجنة الطبية للجبلاية برئاسة الدكتور محمد سلطان، وتقرر عزلهم لفترة زمنية مع اتباع بروتوكول العلاج تمهيدا للعودة بعد التعافى من الفيروس".


ولفت إلى أن اللاعبين المصابين الذين تم الإعلان عنهم بد إجراء المسحة ساهموا فى عدم انتشار الفيروس فى المناطق المحيطة بمنازلهم، والتى كان الممكن أن تتخطى بالمخالطين الآلاف.


وأشار إلى أن الدورى الممتاز سوف تستكمل منافساته وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصارمة، لافتا إلى أنه حتى موعد عودة المسابقة المحلية سوف تقل أعداد المصابين بين اللاعبين.
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