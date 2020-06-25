إجراء رابع ولادة قيصرية لمصابة بـ كورونا بـ عزل الشرقية | شاهد

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفريق الطبي بمستشفي السعديين المركزي، تمكنوا من إجراء رابع ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمستشفيات العزل بالمحافظة والأولي بمستشفي السعديين المركزي.









وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان الحالة تتلقي الخدمة الطبية بقسم العزل بمستشفي السعديين، وسط إجراءات وقائية مشددة من الفريق الطبي بالمستشفي، والأم والمولود بحالة جيدة.









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وأشار "مسعود" الي ان الأم تتلقي العلاج بقسم العزل بالمستشفي وتم ت كليف مدير المستشفي، بالاطمئنان علي الحالة الصحية للأم والمولود، والمتابعة الصحية لهم.









وقدم وكيل الوزارة الشكر للفريق الطبي من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة بمستشفي السعديين علي المجهود المبذول لصالح المرضي والمواطنين.







