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محافظات

إجراء رابع ولادة قيصرية لمصابة بـ كورونا بـ عزل الشرقية | شاهد

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:33 م
إجراء رابع ولادة
إجراء رابع ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا بمستشفيات العزل
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محمد الطحاوي
قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفريق الطبي بمستشفي السعديين المركزي، تمكنوا من إجراء رابع ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمستشفيات العزل بالمحافظة والأولي بمستشفي السعديين المركزي.


وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية ان الحالة تتلقي الخدمة الطبية بقسم العزل بمستشفي السعديين، وسط إجراءات وقائية مشددة من الفريق الطبي بالمستشفي، والأم والمولود بحالة جيدة.


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وأشار "مسعود" الي ان الأم تتلقي العلاج بقسم العزل بالمستشفي وتم تكليف مدير المستشفي، بالاطمئنان علي الحالة الصحية للأم والمولود، والمتابعة الصحية لهم.


وقدم وكيل الوزارة الشكر للفريق الطبي من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة بمستشفي السعديين علي المجهود المبذول لصالح المرضي والمواطنين.


وأشاد بالجهود المخلصة والعطاء المستمر للجيش الأبيض بجميع مستشفيات العزل خلال هذه الفترة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.
إجراء رابع ولادة قيصرية لمصابة بـ كورونا بـ عزل الشرقية | شاهد
إجراء رابع ولادة قيصرية لمصابة بـ كورونا بـ عزل الشرقية | شاهد
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