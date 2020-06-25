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مرأة

طبيب يكشف عن علاج مناسب لنقص الأكسجين في الدم لمصابي كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور أحمد سامح أستاذ مساعد أمراض الباطنة بجامعة تافتس الأمريكية  إنه تم تقسيم مرضى فيروس كورونا بعد التأكد من النتيجة الايجابية الى ٣ اقسام:

- حالات بسيطة: فقط سخونة وكحة لكن مستوى الاكسجين في الدم طبيعي وبدون صعوبة في التنفس علاجهم في المنزل مع اتخاذ بروتوكول وزارة الصحة.


حالات متوسطة: الحالات لديها نقص اكسجين في الدم او صعوبة شديدة في التنفس قد يحتاجون اكسجين بضخ عالي High Flow Nasal cannula وعندهم التهاب في الرئة في اشعة الصدر.
 
حالات شديدة: الحالات التي تحتاج الي  جهاز تنفس صناعي.

الحالات البسيطة خرجناها تتعزل في البيت وتتعالح علاج عيادة خارجية، والحالات المتوسطة والشديدة لديهم كورس العلاج في اليوم الثاني من دخولهم المستشفى. 

وقال سامح ان الكورس المناسب لعلاج هذه الحالات هو ميثيل بريدنيزولون من ٠،٥ الى ١ مج/كج بالوريد مقسوم على جرعتين لمدة ٣ ايام.
 
عند التحسين في نسبة الاكسجين يتوقف الكورس بعد ٣ ايام لكن اذا ظل المريض لديه نقص في الاكسجين نكمل الميثيل يريدنيزولون بنفس الجرعة لحد ٥-٧ ايام.
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