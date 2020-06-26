عميد حقوق عين شمس يوضح موعد إعلان نتيجة طلاب فرق النقل

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس تم غلق جميع منصات تسليم البحوث، وسوف تعلن النتائج تباعا بعد الانتهاء من عملية التقييم.
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وأضاف عميد كلية حقوق خلال تصريحاته لصدي البلد انع عملية التقييم سوف تتم عن طريق عدة شروط وهي لا يقتبس الطالب من مواقع الكترونية غير موثوق بها وإذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لاتزيد نسبة الاقتباس عن 25% وإلا سيعرض الطالب نفسه الي المسألة القانونية و في حالة تشابه الأبحاث يعرض الطالب أيضا نفسة الي الرسوب في المادة وغيرها من الشروط التي سوف يتم التقييم من خلالها.
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وأكد الدكتور ناجي إنه يمكن لطلاب فرق النقل إذا رسب أحدهم في الأبحاث تقديم بحث آخر وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات .
وأشار عميد كلية حقوق أنه لم يتم تحدد موعد امتحان الراسبين حتي الآن إلا بعد التصحيح وحتى إعلان النتيجة وبعد ذلك سوف يتم إعلان جدول للراسبين في تقديم الأبحاث المرة الأولى .