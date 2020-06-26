عميد حقوق عين شمس يوضح موعد إعلان نتيجة طلاب فرق النقل

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وأضاف عميد كلية حقوق خلال تصريحاته لصدي البلد انع عملية التقييم سوف تتم عن طريق عدة شروط وهي لا يقتبس الطالب من مواقع الكترونية غير موثوق بها وإذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لاتزيد نسبة الاقتباس عن 25% وإلا سيعرض الطالب نفسه الي المسألة القانونية و في حالة تشابه الأبحاث يعرض الطالب أيضا نفسة الي الرسوب في المادة وغيرها من الشروط التي سوف يتم التقييم من خلالها.



