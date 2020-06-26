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رياضة

يوم جديد للأفارقة.. الكاف يهنئ ليفربول بـ الدوري الإنجليزي بـ صورة محمد صلاح

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:13 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
وجه الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " رسالة تهنئة لـ فريق ليفربول عقب التتويج اليوم بـ لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب دام لـ 30 عاما.

ونشر الحساب الرسمي لـ الكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صوره لـ محمد صلاح , ساديو ماني , الغيني نابي كيتي والكاميروني جويل ماتيب نجم الفريق المنتمين للقاره الافريقية.

وعلق: "انه يوم جديد للافارقه وهم يزلزلوا العالم".


ليفربول مساء أمس استقبل هدية ثمينة من تشيلسي إثر تفوق "البلوز" على مانشستر سيتي ملاحق "الريدز" على اللقب بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن قمة الـ31 بالبريميرليج.

وحرصت جماهير ليفربول بالاحتفال بتتويج فريقها ولم يحقق عملاق ميرسيسايد اللقب منذ ثلاثة عقود كاملة إلا أن يورجن كلوب المدير الفني لليفر حطّم المستحيل بقيادة فريقه للتتويج باللقب.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 89 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

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