متى ينتهي الدوري؟.. يوسف أوباما: لاعبو الزمالك يرفضون عودة المسابقة.. فيديو

علق يوسف إبراهيم " أوباما " صانع ألعاب نادي الزمالك ، عن رفضه ولاعبي الفريق عودة الدوري المصري.





وقال أوباما، عبر قناة الزمالك، ان جميع اللاعبين رفضوا عودة الدوري المصري بسبب تفشي فيروس كورونا.









وأضاف نجم الزمالك ، اننا نعيش في ظروف صعبه بعد غياب 3 أشهر، مع ذلك نحترم قرار الدوله بشأن عودة النشاط مرة أخري لكننا لدينا وجهه نظر فى استكمال الدوري .





وشدد أوباما ، علي ان بغض النظر علي تفشي فيروس كورونا لكن كيف ستقام الـ17 جولة المتبقين .



