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رياضة

متى ينتهي الدوري؟.. يوسف أوباما: لاعبو الزمالك يرفضون عودة المسابقة.. فيديو

السبت 27/يونيو/2020 - 08:00 م
يوسف أوباما
يوسف أوباما
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حسن العمدة
علق يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب نادي الزمالك ، عن رفضه ولاعبي الفريق عودة الدوري المصري.

وقال أوباما، عبر قناة الزمالك، ان جميع اللاعبين رفضوا عودة الدوري المصري بسبب تفشي فيروس كورونا.


وأضاف نجم الزمالك، اننا نعيش في ظروف صعبه بعد غياب 3 أشهر، مع ذلك نحترم قرار الدوله بشأن عودة النشاط مرة أخري لكننا لدينا وجهه نظر فى استكمال الدوري .

وشدد أوباما ، علي ان بغض النظر علي تفشي فيروس كورونا لكن كيف ستقام الـ17 جولة المتبقين .

واختتم يوسف أوباما تصريحاته ، متي سينتهي الدوري المصري وماذا عن مصير الدوري الجديد، وأغلب الاندية رفضت عودة الدوري المصري وطالبوا بإلغائه.
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