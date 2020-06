بإطلالة جريئة.. لاميتا فرنجية تقضي الإجازة الصيفية.. شاهد

View this post on Instagram

Summer love 💙 . . . #london #music #bhfyp #bologna #newyork #arte #travel #photo #coronavirus #food #instalike #bergamo #milanotoday #foodporn #interiordesign #likeforlikes #beauty #me #model #luxury #brescia #followme #igersitalia #musica #beautiful #inter #shopping #work #home #handmade