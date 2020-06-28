الحكومة البريطانية: على المدارس والمستشفيات والمكاتب التدرب على مواجهة الهجمات الإرهابية

قالت الحكومة البريطانية إنه يجب على المدارس والمستشفيات والمكاتب النظر في التدرب على كيفية الرد ومواجهة الهجمات الإرهابية، في أعقاب مقتل 3 رجال في ريدينج. بحسب "اندبندنت" البريطانية.





وتشهد بريطانيا خلال السنوات الأخيرة هجمات إرهابية بتواتر متزايد من النوعية السريعة الحرك والعنيفة، والتي تتميز بأنها تشن من قبل شخص واحد أو أكثر يحاول قتل أو جرح أكبر عدد ممكن من الأشخاص.





وحذرت بريتي باتيل، وزيرة الداخلية، هذا الأسبوع من أن التهديد من جانب ما يسمى بالإرهابيين من نوعية "الذئب الوحيد" هو أيضا في تصاعد.





وأضافت أن التدريبات هي الطريقة الوحيدة لضمان فعالية إجراءات السلامة في حال حدوث هجوم.





وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد وضع سلسلة من عمليات المحاكاة التي تم إجراؤها في عامي 2017 و 2018، تم وصف التوجيه الحكومي بأنه "الأكثر صلة" أو موجه بشكل خاص إلى مباني المكاتب. ولكن يمكن تطبيق مبادئها بشكل مفيد على مواقع مثل دور السينما والفنادق والمستشفيات والمدارس ومناطق التسوق ومراكز التسوق والمسارح.





لا يعتقد أن هذه الخطوة مرتبطة بأي تهديد أو حادث معين، ومع ذلك ، تأتي بعد أيام من طعن ثلاثة رجال حتى الموت في هجوم إرهابي مشتبه به في حديقة في ريدينج.



