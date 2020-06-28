إليسا تهنئ نوال الزغبي بعيد ميلادها: الله يحميكي أنتي وعائلتك

هنّأت الفنانة اللبنانية اليسا مواطنتها الفنانة نوال الزغبي بعيد ميلادها قبل يوم من موعده، حيث يوافق غد الإثنين 29 يونيو،مناسبة عيد ميلادها.





وغرّدت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "كل عام وانتي بخير.. الله يحميكي انتي وعائلتك ويكون هذا العام استثنائي".





وحققت أغنية "قهوة الماضي" للفنانة إليسا نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث حققت أكثر من 3 ملايين ونصف مشاهدة بعد ما طرحتها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" عبر موقع اليوتيوب، في عيد الفطر المبارك الماضي.

Happy Birthday @NawalElZoghbi God bless you and your family and may this year be exceptional 🙏🏻❤️ — Elissa (@elissakh) June 28, 2020





أغنية "قهوة الماضي" كلمات: سهام الشعشاع، ألحان : محمد رحيم، توزيع : كميل الخوري، ميكس : إدوار مونييه، تسجيل وتنفيذ : استديو هادي شرارة / مهندس صوت : إيلي بربر.



