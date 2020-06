إليسا تهنئ نوال الزغبي بعيد ميلادها: الله يحميكي أنتي وعائلتك

وغرّدت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "كل عام وانتي بخير.. الله يحميكي انتي وعائلتك ويكون هذا العام استثنائي".

وحققت أغنية "قهوة الماضي" للفنانة إليسا نجاحًا كبيرًا جدًا، حيث حققت أكثر من 3 ملايين ونصف مشاهدة بعد ما طرحتها عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة "روتانا" عبر موقع اليوتيوب، في عيد الفطر المبارك الماضي.

Happy Birthday @NawalElZoghbi