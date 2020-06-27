إليسا تفتح النار مجددا على سوء الأحوال المعيشية في لبنان

واصلت الفنانة إليسا شن هجومها على سوء الأحوال المعيشية والاقتصادية في لبنان.
وعلقت مجددا عن تفشي الفقر عبر صفحتها بموقع تويتر، مؤكدة أنه قد خاب أملها كثيرا في الرئيس اللبناني ميشال عون، وكذلك في جبران باسيل والسيد حسن وأناس آخرين تم غلسهم دماغهم.
وعلقت مجددا عن تفشي الفقر عبر صفحتها بموقع تويتر، مؤكدة أنه قد خاب أملها كثيرا في الرئيس اللبناني ميشال عون، وكذلك في جبران باسيل والسيد حسن وأناس آخرين تم غلسهم دماغهم.
وقالت إليسا: "أنا أكيد خاب أملي كتير بالرئيس عون وجبران باسيل والسيد حسن وغيرن وغيرن، بس خاب أملي أكتر بشوية ناس مغسول دماغن لدرجة الهبل".
وأضافت: "برافو عليكن، ونيالكن عندكن كرامة بتاكلو وبتشربو قد ما بكن بس ما تنسو انو في ناس ماتت من الجوع وراح لبنان من ورا جهلكن".
وأضافت: "برافو عليكن، ونيالكن عندكن كرامة بتاكلو وبتشربو قد ما بكن بس ما تنسو انو في ناس ماتت من الجوع وراح لبنان من ورا جهلكن".
انا اكيد خاب املي كتير بالرئيس عون و جبران باسيل و السيد حسن وغيرن وغيرن، بس خاب املي اكتر بشوية ناس مغسول دماغن لدرجة الهبل ، برافو عليكن، ونيالكن عندكن كرامة بتاكلو و بتشربو قد ما بكن بس ما تنسو انو في ناس ماتت من الجوع و راح لبنان من ورا جهلكن pic.twitter.com/joRWuPkjVH— Elissa (@elissakh) June 26, 2020