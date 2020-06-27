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فن

إليسا تفتح النار مجددا على سوء الأحوال المعيشية في لبنان

السبت 27/يونيو/2020 - 03:18 ص
إليسا
إليسا
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نبيل العدوى
واصلت الفنانة إليسا شن هجومها على سوء الأحوال المعيشية والاقتصادية في لبنان.

وعلقت مجددا عن تفشي الفقر عبر صفحتها بموقع تويتر، مؤكدة أنه قد خاب أملها كثيرا في الرئيس اللبناني ميشال عون، وكذلك في جبران باسيل والسيد حسن وأناس آخرين تم غلسهم دماغهم.
 
وقالت إليسا: "أنا أكيد خاب أملي كتير بالرئيس عون وجبران باسيل والسيد حسن وغيرن وغيرن، بس خاب أملي أكتر بشوية ناس مغسول دماغن لدرجة الهبل".

وأضافت: "برافو عليكن، ونيالكن عندكن كرامة بتاكلو وبتشربو قد ما بكن بس ما تنسو انو في ناس ماتت من الجوع وراح لبنان من ورا جهلكن".

وحققت أغنية «هنغني كمان وكمان» لـ الفنانة اللبنانية إليسا، 7 ملايين و50 ألف مشاهدة، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على يوتيوب، يوم 12 أبريل.

وطرحت إليسا مؤخرًا أغنية «قهوة الماضي»، كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خوري، وهي ضمن البوم اليسا الجديد الذي كان من المقرر طرحه في عيد الفطر، وتأجل بسبب انتشار فيروس كورونا.

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