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أخبار البلد

بمشاركة الباز وبنس ومكرم وهاني سلامة.. الجمعية المصرية الأمريكية تعقد لقاء لأبناء الجالية

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:21 م
فلاير اللقاء وصور
فلاير اللقاء وصور المشاركين
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محمد وديع
تنظم الجمعية المصرية الأمريكية، بالولايات المتحدة لقاء افتراضيا، مساء اليوم الأحد، لأبناء الجالية المصرية، في إطار التواصل المستمر معهم ولقاءاتهم الدورية لمناقشة مختلف الموضوعات سواء على الساحة المحلية أو الدولية، والحوار مع بعض القيادات والشخصيات البارزة في مصر أو في أمريكا.

ويشارك في لقاء الليلة العالم المصري د. فاروق الباز وليلى بنس- مدير مؤسسة بنس لإدارة الثروات- والوزيرة نبيلة مكرم- وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج- والفنان هاني سلامة، والسفير أحمد شاهين قنصل مصر في مدينة لوس إنجلوس، ومن المقرر أن تشمل موضوعات الليلة مناقشات حول فيروس كورونا المستجد، وشكل الاقتصاد الأمريكي بعد الجائحة، كما سيتم الاحتفال بخريجي هذا العام من أبناء الجالية.

سيتم بث الحدث مباشرة على صفحة الجمعية في تمام الساعة 11 بتوقيت القاهرة، والذي يتم برعاية نانسي ابراهيم، رئيس الجمعية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية د. هشام العسكري، نائب رئيس الجمعية- وألفريد شنودة- ونبيلة بدوي- وجيهان مدحت وأماني كامل- ود. مدحت عزازي ود. يحيى مرتجى-  تحت عنوان" WE ARE IN IT TOGETHER"  "كلنا معا في نفس الجائحة".

ومن المقرر أن تتحدث د. نبيلة مكرم- وزيرة الهجرو وشؤون المصريين بالخارج عن جهود الدولة المصرية في إعادة العالقين، وجهود السفارات المصرية والجاليات المصرية في الخارج، كما يجري الفنان هاني سلامة لقاء حصريا، تديره د. إسراء نوار مدير التسويق والتطوير بمكتبات جامعة تشابمان الأمريكية عن آخر أعماله ورؤيته المستقبلية للفن بعد كورونا.

كما يتحدث د. فاروق الباز عن تنمية الصحارى في مصر والبحث العلمي ورؤيته المستقبلية للتطوير، ويدير د. هشام العسكري اللقاء، وتتحدث ليلى بنس مدير مؤسسة بنس لتطوير وإدارة الثروات- عن الاقتصاد الأمريكي ما بعد كورونا وما هو متوقع في الفترة القادمة. 
مجلس إدارة الجمعية المصرية الأمريكية مجلس إدارة الجمعية المصرية الأمريكية
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