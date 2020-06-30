عميد علوم القاهرة: إعلان جداول امتحانات المستوى الرابع التحريرية اليوم.. وتعقيم المدرجات والمعامل

أعلن الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، استعداد الكلية لامتحانات المستوي الرابع التحريرية بإعلان الجداول، اليوم، على موقع الكلية وذلك عقب انتهاء مجلس الجامعة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت ، حيث ناقش الترتيبات النهائية لإجراء الإمتحانات التحريرية وفقًا لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.





وأشار المناوي إلى أنه سيتم إعلان جدول الامتحانات اليوم على موقع الكلية مع إمكانية قبول اعتذار الطلاب عن الإمتحانات سواء الكترونيا من خلال موقع الكلية او ورقيا مع ضرورة إثبات شخصية الطالب سواء اليكترونيا او ورقيا، مع الاحتفاظ بحق الطالب بدخول الدور الثاني للامتحانات ولا يعد الاعتذار رسوبا ويتم احتفاظ درجات الطالب كاملة وذلك طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة بهذا الشأن.





وأضاف عميد الكلية، أن الامتحانات التحريرية لطلاب المستوى الرابع ستعقد بمدرجات ومعامل الكلية وذلك بدءا من ١٢ يوليو ٢٠٢٠ وتستمر حتى ١٩ أغسطس ٢٠٢٠، كما سيتم عقد الامتحانات يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وسيتم تقسيم اليوم على فترتين صباحا وظهرا، حيث تبدأ الفترة الأولى الساعة العاشرة صباحا. كما سيتم امتحان الطلاب بنظام البابل شيت والذي يضم ٢٥ سؤال لمدة ساعة ونصف لكل امتحان.





وشدد المناوي على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم عرض السيناريو الخاص بآلية دخول وخروج الطلاب قبل وأثناء وبعد انعقاد الامتحانات لمنع تكدسهم وتقليل الاختلاط بينهم والالتزام بتطبيق كافة ارشادات وزارة التعليم العالي وجامعة القاهرة والكلية الخاصة بالتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء انعقاد الامتحانات، وأضاف المناوي أنه سيتم تعقيم كافة مباني الكلية قبل وبعد كل امتحان في كل فترة من فترتين الامتحانات والتأكد من توافر التهويه الجيدة ومراعاة التباعد بين الطلاب داجل اللجان الامتحانية.





كما أضاف المناوي أنه سيتم إعلان جداول الامتحانات العملية للمستوى الرابع وجداول امتحانات الدراسات العليا عقب الانتهاء من الامتحانات التحريرية لطلاب المستوى الرابع وذلك طبقا لقرار مجلس جامعة القاهرة، للالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي حدوث تكدس بين الطلاب ومنع العدوى ومراعاة شروط السلامة والتباعد الاجتماعي.





وأشارت الدكتورة إيمان علاء الدين المستشار الإعلامي للكلية إلي أن الكلية حريصة علي الالتزام بجودة العملية الامتحانية بما يضمن صحة وسلامة أبنائها الطلاب والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين المشاركين في العملية الامتحانية.





وأضافت المستشار الإعلامي للكلية إلي أن الكلية ملتزمة بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي أقرتها جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ومنها التشديد على ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي بين جميع منسوبي الكلية قبل وأثناء وبعد انعقاد فترة الامتحانات التحريرية لطلاب المستوى الرابع بالكلية وتعقيم كافة مباني الكلية بصفة دورية يوميًا.