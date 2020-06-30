الابن قتل أبوه .. زوج شقيقته يشترك فى الجريمة ويدفنان الجثة بجوار المنزل بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالتعدى بالضرب على والد أحدهما ومقتله وتخلصا من أداة ارتكاب الجريمة بإلقائها في مياه إحدى الترع.





بدأت الواقعة عندما تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز بقيام كلٍ من شقيقها من الأب وزوجها "لهما معلومات جنائية" بالتعدى على والدها "47 سنه، تاجر خضراوات" بالضرب فأوديا بحياته، وقاما بإخفاء جثته.









وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المبلغة أقرا بها وإعترفا تفصيليلًا بإرتكابهما للواقعة لوجود خلافات بينهم.





وقام المتهمان باستدراج المجنى عليه لمنزل المتهم الأول وعقب وصوله إنهالا عليه بالضرب بـ"قطعة خشبية" حتى فارق الحياة، ثم قاما عقب ذلك بنقله إلى منزل المتهم الثانى بإستخدام سيارة ملاكى "ملك المجنى عليه" وقاما بدفنه بأرض ملحقة بالمنزل، وتخلصا من الأداة المستخدمة بإلقائها بمياه ترعة "فاقوس" بدائرة المركز، وتم بإرشاد المتهمين العثور على جثة "المجنى عليه" بمكان دفنها، وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة.



