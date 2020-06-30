خبير شئون دولية عن إصدار إيران مذكرة اعتقال للرئيس ترامب: "نكتة" .. فيديو

قال الدكتور هشام البقلي، خبير الشئون الدولية، إن ما صدر عن إيران بإصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما هو إلا "نكتة" تحكي حالة السخرية التى يعيش فيها النظام الإيراني، مشيرًا إلى أن إيران تعيش حالة من التخبط وتريد إظهار أن لها قوة، أمام شعبها وليس أمام المجتمع الدولي والإقليمي.









وأضاف "البقلي"، خلال لقائه على قناة "سكاي نيوز"، عبر الفيديو كونفرانس، مساء اليوم الثلاثاء، أن إيران تعلم جيدًا أن ردود الأفعال على إصدارها لـ مذكرة اعتقال ستكون ردودا ساخرة من المجتمع الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المذكرات قانونًا لا يجوز القيام بمثل هذه الأمور؛ خاصة أن هذا الأمر سياسي وعسكري ولا يجوز للإنتربول التدخل فيه.









وتابع: "الحكومة الإيرانية بإصدارها لمثل هذا النوع من المذكرات العنترية فهى موجهة إلى الداخل الإيرانى وليس للمجتمع الدولي أو الإقليمي، خاصة أن الشعب الإيراني يعلم جيدًا أن القيادات الإيرانية فى حالة شديدة من الضعف والتخبط".









وأوضح أن الشعب الإيراني منذ عام 2015 وانسحاب الولايات المتحدة وبدأت الحقيقة أمام الشعب الإيراني بأن هذا النظام لا يفعل شيئًا سوى رفع الشعارات فقط ولا يفعل أي شىء لصالح الشعب الإيراني، مشيرًا إلى أن ردود الأفعال في الشارع الإيراني تتمثل في أن الشعب لم يعد يتقبل من القيادة الإيرانية مثل هذه الشعارات الرنانة والتى ليس لها أي تأثير عالمي أو إقليمي، وغير راض عن تصرفات القيادة تمامًا.









وأشار إلى أن الشعب الإيراني غير راض على الطريقة التى تدار بها البلاد سواء داخليًا أو على نطاق السياسات الخارجية، ولكن الشعب الإيراني مغلوب على أمره ويتم التنكيل به ويتم استخدام العنف ضده والقتل والتعذيب ضد أي مواطن يرفض تلك السياسات لهذه القيادة الموجودة على رأس الحكم الإيراني.