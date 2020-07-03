الجزّارة الكيوت.. هدير حسناء المدبح: الشغلانة فن مش عضلات.. والبيع بقى أونلاين.. فيديو

قاضية وحامية ونائبة في مجلس الشعب، حتى الجزارة، اثبتت المرأة قوتها وجرأتها، واقتحمت مجالات يقال إنها "ذكورية بحتة" وطبعت بيديها الناعمتين بصماتها فيها.





"الجَزَّارة الكيوت"، ذلك الاسم الذي لقبت به "هدير" البالغة من العمر 37 عاما، الأم لأربعة أطفال، من قبل أهالي الزقايق بمحافظة الشرقية بعد أن أصبحت أول سيدة تقتحم عالم الجزارة و المدبح في المحافظة .





بملامح رقيقة و أيدٍ ناعمة و ضحكة بشوشة ، استقبلت "ام مازن" كاميرا صدى البلد في جزارتها بالزقازيق، بعد أن ذاع صيتها على " فيسبوك" عبر صديقاتها و جيرانها.





"الجزارة فن مش عضلات".. هكذا بدأت هدير حديثها لترد على أكثر سؤال تعرضت له في بداية مشوارها في الجزارة " إزاي ست في المدبح؟" ، و أوضحت أنها في البداية لم تكن تتحمل رؤية الدماء في مشاهد الأفلام و لكن بين ليلة و ضحاها قررت أن تتحدى خوفها بالعمل في المدبح .





أكدت الجزَّارة الكيوت ، أن الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق ، فإنها ظلت لسنوات تعمل في مجال التجميل و المكياج و قررت فجأة أنها ستقتحم عالم الجزارة و أقسمت أنها ستنجح فيه ، و في الواقع المثابرة و الاجتهاد دفعها لتحقق ما حلمت به و أكثر ، فأصبح لها جزارتها الخاصة بها و شهرتها التي شملت الشرقية بأكملها و المحافظات القريبة منها .





أشارت هدير إلى أن أسرتها بأكملها وقفت بجانبها لتصل لذلك النجاح الذي حققته ، فقد كان والدها و زوجها من أكبر الداعمين لها سواء كان دعما ماديا أو معنويا ففي كل الأحوال كانت مطمئنة لوجودهم بجانبها ، أما عن اولادها في البداية لم يتقبلوا فكرة " ماما جزارة" ، و بدأوا يخجلوا من ظهورها في المدرسة بقربهم بملابس عملها كأي جزار و دماء اللحوم تكسو ملابسها ، فهي ظلت متمسكة بكل أدوار أمومتها حتى بعد تغيير مجالها من التجميل إلى الجزارة ، و لكن مع الوقت تأقلموا و بدأوا يفتخرون بوالدتهم .





تابعت هدير، " أنا يمكن أه شكلي هادي .. بس وقت الشغل بتحول و ببقى المعلمة هدير" ، و بالفعل تتغير تلك الملامح البريئة و الصوت الناعم ، لا يظهر في العمل و تبدأ تتعامل بكل جدية و صرامة و كأنها رجل يعمل في الجزارة منذ صباه .





وتحدثت عن دور وسائل التواصل الإجتماعي و مساهمتها في إنتشارها و شهرتها ، فإن تجارتها نمت من خلال حسابها على فيس بوك ،إدخال خاصة الطلب "اون لاين"