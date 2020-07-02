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حوادث

حبس مالك مخبز لاستيلائه على 2 مليون جنيه من أموال الدعم بالسلام

الخميس 02/يوليه/2020 - 06:02 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد
قررت نيابة السلام الجزئية، حبس مالك مخبز بلدى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه دون وجه حق من أموال الدعم عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء.

وكان قد تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول لإستيلائه على مبلغ ٢ مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة تشغيل الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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