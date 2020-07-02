حبس مالك مخبز لاستيلائه على 2 مليون جنيه من أموال الدعم بالسلام

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس مالك مخبز بلدى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على 2 مليون جنيه دون وجه حق من أموال الدعم عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز

بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والاستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء.