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أخبار العالم

الجبير: تقرير الأمم المتحدة أبرز الصورة المظلمة لنظام إيران منذ عام 1979

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:49 ص
وزير الدولة السعودي
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير
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أ ش أ
قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن تقرير الأمم المتحدة الذي أكد تورط إيران في الهجوم على منشآت المملكة النفطية، يبرز الصورة المظلمة للنظام الإيراني منذ 1979.

وأضاف الجبير، في تغريدات على موقع المدونات المصغرة "تويتر" أوردتها قناة " سكاي نيوز" الفضائية أمس، الأربعاء، أن العالم يرى اليوم ويسمع ويلمس السلوك العدواني للنظام الإيراني، مطالبا طهران بأن تتوقف عن جرائمها ودعمها لأدواتها، وعلى المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا يمنع هذا النظام من الحصول على التسليح بأي حال من الأحوال، وأن يمنع من تطوير برامجه العدائية البالستية والنووية.

وكان مندوب السعودية لدى منظمة الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، أكد أمس الأول، الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد من أجل إنهاء التصرفات الإيرانية غير المسؤولية.

وأضاف المعلمي، في تصريحات "لسكاي نيوز"، أن المتوقع هو أن تقدم إيران على مزيد من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

في غضون ذلك، كان مجلس الأمن الدولي قد بدأ مداولاتٍ بشأن اقتراحٍ أمريكي لتمديد حظر سلاح مفروضٍ على إيران ينتهي في أكتوبر المقبل.

ووسط خشية من معارضة روسيا والصين الاقتراح، حث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تمديد الحظر، محذرًا من تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط، في حال عدمِ المضي بالتمديد.

وأكدت الأمم المتحدة، أن إيران خرقت حظر السلاح المفروض عليها، بموجب الاتفاق النووي من خلال توريد الأسلحة لجهات عدة.
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