تفاصيل جديدة عن إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

قالت وسائل إعلام محلية أمريكية إن إطلاق النار الذي شهدته مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص، تم تنفيذه على سيارة سوداء.





وذكرت شبكة "آيه.بي.سي" الأمريكية، أن الحادث وقع عند حوالي الساعة الثالثة والنصف من بعد الظهر على الطريق السريع 1-580 في مدينة أوكلاند.





واضطرت الشرطة إلى إغلاق الطريق من إحدى الناحيتين ما تسبب في زحام شديد وتعطل حركة المرور.





ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، عن شهود عيان قولهم إن شابين من بين الضحايا هرعا إليها قائلين إنهما "ينزفان".



