مدير مخابرات إسرائيل العسكرية السابق: خطة الضم خطأ كبير وأبومازن يمكنه وقفها

ذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم الخميس، أن الرئيس مخابرات إسرائيل العسكرية السابق ، "عاموس يادلين"، وصف خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بأنها "خطأ كبير"، وقال إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن يمكنه وقفها بمكالمة هاتفية للبيت الأبيض.





وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن يادلين أكد أن ابو مازن يمكنه أن يضمن دولة فلسطينية مستقلة لشعبه في حال قيامه بتلك المبادرة موضحًا أنه يمكن لابومازن أن يوقف خطة الضم وتأمين دولة لشعبه.. ما عليه سوى إجراء مكالمة هاتفية واحدة مع واشنطن والتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





وأضاف "عاموس يادلين"، أن "ابو مازن يمكنه أن يؤكد لترامب أن السلطة الفلسطينية على استعداد للتفاوض مع إسرائيل على أساس مبادرات السلام السابقة بما فيها خطة ترامب للسلام وبذلك يكون قد أعطى ترامب سببا كافيا لوقف عملية الضم".





ورأى يادلين أن "الخطة تحمل في طياتها مخاطر أمنية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية كبيرة، وأنها يمكن أن تقوض جهود إسرائيل في مواجهة محاولات إيران إنتاج سلاح نووي ونشر صواريخ عالية الدقة على الحدود".





وأكد أن "المخاطر الأمنية لعملية الضم ستكون كبيرة جدا لأنها ستشعل صراعات خامدة، ما سيؤدي إلى تشتيت انتباه إسرائيل عن الأخطار الحالية، خاصة أن ردود فعل الجيش ستتركز على التعامل مع احتمالات إطلاق صواريخ من غزة وعمليات إرهابية وأحداث شغب".





وأضاف "بما أن إيران تقوم بتخزين صواريخ عالية الدقة عند الحدود السورية واللبنانية وتواصل جهودها لتصبح قوة نووية، فإن تشتيت موارد وانتباه الجيش الإسرائيلي عن الخطر الإيراني للتعامل مع تداعيات الضم ستكون له عواقب خطيرة على أمن إسرائيل في الأمد البعيد وما يثير السخرية هو أن نتنياهو الذي دق ناقوس الخطر الإيراني لسنوات عديدة يسعى الآن إلى إضعاف قدرة المؤسسة الدفاعية على التعامل مع هذا الخطر".



