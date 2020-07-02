AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مدير مخابرات إسرائيل العسكرية السابق: خطة الضم خطأ كبير وأبومازن يمكنه وقفها

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:08 ص
عاموس يادلين
عاموس يادلين
Advertisements
سمر صالح
ذكرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" الإسرائيلية اليوم الخميس، أن الرئيس مخابرات إسرائيل العسكرية السابق ، "عاموس يادلين"، وصف خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بأنها "خطأ كبير"، وقال إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن يمكنه وقفها بمكالمة هاتفية للبيت الأبيض.

وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن يادلين أكد أن ابو مازن يمكنه أن يضمن دولة فلسطينية مستقلة لشعبه في حال قيامه بتلك المبادرة موضحًا أنه يمكن لابومازن أن يوقف خطة الضم وتأمين دولة لشعبه.. ما عليه سوى إجراء مكالمة هاتفية واحدة مع واشنطن والتحدث إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف "عاموس يادلين"، أن "ابو مازن يمكنه أن يؤكد لترامب أن السلطة الفلسطينية على استعداد للتفاوض مع إسرائيل على أساس مبادرات السلام السابقة بما فيها خطة ترامب للسلام وبذلك يكون قد أعطى ترامب سببا كافيا لوقف عملية الضم".

ورأى يادلين أن "الخطة تحمل في طياتها مخاطر أمنية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية كبيرة، وأنها يمكن أن تقوض جهود إسرائيل في مواجهة محاولات إيران إنتاج سلاح نووي ونشر صواريخ عالية الدقة على الحدود".

وأكد أن "المخاطر الأمنية لعملية الضم ستكون كبيرة جدا لأنها ستشعل صراعات خامدة، ما سيؤدي إلى تشتيت انتباه إسرائيل عن الأخطار الحالية، خاصة أن ردود فعل الجيش ستتركز على التعامل مع احتمالات إطلاق صواريخ من غزة وعمليات إرهابية وأحداث شغب".

وأضاف "بما أن إيران تقوم بتخزين صواريخ عالية الدقة عند الحدود السورية واللبنانية وتواصل جهودها لتصبح قوة نووية، فإن تشتيت موارد وانتباه الجيش الإسرائيلي عن الخطر الإيراني للتعامل مع تداعيات الضم ستكون له عواقب خطيرة على أمن إسرائيل في الأمد البعيد وما يثير السخرية هو أن نتنياهو الذي دق ناقوس الخطر الإيراني لسنوات عديدة يسعى الآن إلى إضعاف قدرة المؤسسة الدفاعية على التعامل مع هذا الخطر".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يشترط على نتنياهو إقامة دولة فلسطينية مقابل ضم الضفة

الأمن القومي الإسرائيلي يكشف هدف الهجوم على ميناء إيراني

وفق خرائط الضم.. إسرائيل ستتخلى عن 30% من المنطقة ج بالضفة

24 ساعة على ضم الضفة والأغوار.. إسرائيل تنشر القبة الحديدية وتستعد لصواريخ غزة وعمليات الضفة.. رسالة عاجلة من كبار ضباط الاحتلال لـ نتنياهو.. وخلافات داخل حكومة تل أبيب قد تؤجل تنفيذ الضم

بعد تأجيل ضم الضفة.. 5 أسباب منعت إسرائيل من تنفيذ الخطة في موعدها

ترشيحاتنا

ارتفاع ملحوظ.. 217.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم خلال 24 ساعة

تجربة يابانية واعدة للقضاء على كورونا.. لقاح DNA الأسرع إنتاجًا بالعالم

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

من رعي الأغنام إلى الفن الثوري.. مسيرة حافلة للمغني الإثيوبي هاشالو انتهت بطلقة

هل المرأة ملزمة شرعًا بإبلاغ زوجها بحكم الخلع؟ الإفتاء ترد

الفيروس ظهر بالصين.. صحة الحيوان: حملات على مزارع الخنازير حال ظهوره فى مصر

AdvertisementS

استخدم سكينتين في تمزيق جسدها.. طفلا قتيلة أوسيم يرويان تفاصيل قتل والدهما لها

طلب إحاطة عاجل بشأن تقاعس محافظ الغربية عن أداء عمله

حل اللغز الغامض.. اكتشاف حقيقة مومياء الصارخ وقاتل رمسيس الثالث

بعد فرز الأصوات.. نحو 80% من الناخبين الروس يؤيدون بقاء بوتين لـ 2036

هتسقطوا وتدخلوا دور تاني.. التعليم تحذر طلاب الثانوية العامة من عدم تسليم امتحانات الدين والاقتصاد والإحصاء اليوم

خصم 1% من الرواتب و0.5% من المعاشات.. تعرف على الفئات المستثناة بعد موافقة خطة البرلمان

أخبار الرياضة.. أحمد حجازي صفقة الأهلي القادمة.. برشلونة يقترب من ضم محمد صلاح.. الزمالك يعلن موقفه النهائي من استكمال الدوري

فيديوجراف.. عمرو الليثي أنهى علاقته بـ قناة النهار لهذا السبب

الإقعاء طريقة جلوس نهى الرسول عنها في الصلاة

أخبار التوك شو.. بندق العبيط يبكي على الهواء.. وتعليق ساخر من أحمد موسى على حالة الإرهابي خالد عبد الله.. والكهرباء توجه عدة نصائح للمواطنين قبل العمل بالأسعار الجديدة

أنواع الحشرات التي يجوز قتلها.. وحكم التخلص من النحل والنمل؟ الإفتاء توضح

بعد هجومه على يوسف الشريف.. إغلاق حساب خالد سرحان على فيسبوك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول صور تجسسية لـ فولكس فاجن جولف R

على البحر.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاهد.. بورشه تايكان Base model الكهربائية الجديدة .. صور