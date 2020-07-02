في أول أيام صرف الكمامات على بطاقة التموين.. 15 تاجرا يستولون على 800 قطعة

بدأت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة في صرف الكمامات على بطاقة التموين مجانًا منذ أمس الأربعاء، بجميع محلات بقالة التموين، وذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومساعدتهم فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





ووجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بضرورة توافر كافة السلع التموينية المدعمة لمقررات شهر يوليو 2020، بالمنافذ لدى التجار التموينيين وفروع جمعيتي على مدار الشهر، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع فى اى وقت بالأسعار المقررة.









وأشار إلى طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختياريًا للمواطنين للصرف اعتبارًا من ١-٧-٢٠٢٠ وبحد أقصى 2 كمامة لكل بطاقة تموينية لضمان توفير الكمامات بأسعار تناسب كل الفئات والطبقات والشرائح المستفيدة من البطاقات التموينية مؤكدًا التنبيه علي التجار التموينيين بضرورة تلافي الازدحام امام المحلات بوضع كراسي متباعده للمواطنين والتأكيد على إرتداء الجميع للكمامات.





وشدد اللواء آمنة على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات ومخازن الجملة ومختلف الأنشطة التجارية لتحقيق الانضباط والالتزام بالأسعار والتأكد من تنفيذ تلك التوجيهات بكافه مدن ومراكز المحافظة.



