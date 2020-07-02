استمرار حملات التعقيم والتطهير للمنشآت وشوارع وقرى البحيرة..صور

تواصل إدارات الطب الوقائي بالتنسيق مع الوحدات المحلية في محافظة البحيرة أعمالها فى رش وتطهير وتعقيم الشوارع والقرى والمنشآت والمنازل للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.





أكد اللواء هشام آمنة- محافظ البحيرة على إستمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين .





وفى إطار ذلك نفذت الوحدات المحليه بمدن ومراكز المحافظة حملات علي مدار اليوم وكذلك حملات ليليه تم خلالها رش وتطهير وتعقيم الشوارع والميادين.

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وتضمنت الحملات تطهير مبانى الوحدات المحليه، الشئون الإجتماعية ،الجمعيه الزراعيه، البريد، السجل المدني، التموين، الشهر العقارى، مشروع المواقف ومحيط المدارس ومكتب البريد بالربدان بشبراخيت.

كما تمكنت الحملات فى مركز كوم حمادة من رش وتطهير وتعقيم قرى كوم شريك و الطيرية و دمتيوه والمنشآت العامة .والشوارع بالمدينة وفى الرحمانية حيث تم رش وتطهير وتعقيم شوارع المدينة والمستشفى المركزي

وفى أبو حمص تم رش وتعقيم وتطهير قرية كوم القناطر وعزبة كوم حسن بقرية بطورس ومكاتب البريد ومراكز الشباب والرياضة بقرية بلقطر بابوحمص.



وقامت حملة مكبرة بكفر الدوار برش وتطهير وتعقيم مساكن شركة مصر بكفر الدوار.