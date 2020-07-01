بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 106 حالات من مستشفيات العزل بالبحيرة

اعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 106 حالات تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين حتى مساء الثلاثاء 30 يونيو 1689 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.



واشاد بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين

وفى سياق آخر تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية بمحافظة البحيرة أعمالها فى رش وتطهير وتعقيم الكنائس والمساجد قبل وبعد أداء الصلاة وذلك فى إطار إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس مستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بحملات موسعة بالتنسيق مع كنائس كفر الدوار، لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج الكنائس.

أسفرت الحملات عن القيام بأعمال الرش والتطهير والتعقيم لكنائس "الملاك ميخائيل، ومارجرجس"، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".