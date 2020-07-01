AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد تعافيهم من كورونا.. خروج 106 حالات من مستشفيات العزل بالبحيرة

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 02:26 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
جمالات الدمنهورى

اعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 106 حالات تعافى جديدة من فيروس كورونا من مستشفيات العزل والاحالة ليصبح  إجمالي عدد المتعافين حتى مساء الثلاثاء 30 يونيو 1689 حالة وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم. 


واشاد بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم افضل رعاية للمصابين مثمنًا دورهم الوطنى والعمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين

وفى سياق آخر تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بالوحدات المحلية بمحافظة البحيرة أعمالها فى رش وتطهير وتعقيم الكنائس والمساجد قبل وبعد أداء الصلاة وذلك فى إطار إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس مستجد كوفيد١٩ حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.


أقرأ أيضًا:
محافظ البحيرة: إحلال وتجديد 21 مشروعا بالقطاع الصحي بتكلفة 620 مليونا و700 ألف جنيه

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بحملات موسعة بالتنسيق مع كنائس كفر الدوار، لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل وخارج الكنائس.

أسفرت الحملات عن القيام بأعمال الرش والتطهير والتعقيم لكنائس "الملاك ميخائيل، ومارجرجس"، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمجابهة انتشار فيروس "كورونا المستجد".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تعافيهم من كورونا.. 60 حالة تغادر مستشفيات العزل بالبحيرة

حزنوا عليه لمروءته وشهامته.. وفاة أحد أفراد طاقم التمريض بعزل إيتاى البارود

تعافى 100 مصاب بكورونا وخروجهم من مستشفيات العزل في البحيرة

بعد خروج 105 اليوم.. تزايد أعداد المتعافين من كورونا في البحيرة لـ 978 حالة

بعد خروج 57 حالة.. ارتفاع عدد المتعافين من كورونا الى 1035 بالبحيرة

شفاء 1157 حالة من كورونا وعودتهم لمنازلهم في البحيرة

ترشيحاتنا

ينتقل من الخنازير للبشر.. الصحة العالمية تعلق على الفيروس الجديد بالصين

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

نفقاته زائدة.. سر خروج الأمير هاري من القصر الملكي في بريطانيا

فيديوجراف.. شاعر وتمثال يشعلان مظاهرات إثيوبيا

أول يوم تشغيل.. 5 آلاف راكب يصلون مطار القاهرة على متن 34 رحلة جوية

إحالة ربة منزل إلى المفتي لارتكابها جريمة قتل زوجها في البساتين

AdvertisementS

قطع المرافق لغير الملتزمين..الحكومة: خطة تنفيذية لانتهاء أصحاب العقارات من طلاء الواجهات

إحالة ربة منزل إلى المفتي لارتكابها جريمة قتل زوجها في البساتين

ساخن وبارد.. كوب من هذا المشروب يقوي المناعة ويطرد الفضلات

بشرى سارة.. صرف علاوة شهرية 75 جنيها للموظفين وحافز إضافى 375 جنيها اليوم

بعد دعمها لـ يوسف الشريف.. ناهد السباعي تكشف عن موقفها من مخرج طلب تصويرها عقب خروجها من الحمام

إيني الإيطالية تعلن عن كشف غاز جديد في مصر

العلاوات الخمس.. استعلم عن الزيادة الشهرية فى معاشك بداية من اليوم

العدوى الصامتة.. مصابو كورونا بدون أعراض هم الأخطر.. والسر يكمن في المناعة

خبير بيئي: ترعة المريوطية وسيلة للتخلص من التماسيح بعد كبر حجمها

شرم والغردقة تستقبل طائرتين من كيف الأوكرانية..صور

النقض تؤيد حكم الإعدام لمتهم وتخففه إلى المؤبد لمتهم ثانٍ لقتلهما أسقف دير أبو مقار

بالفنون الشعبية.. استقبال أول طائرة سياحة قادمة من أوكرانيا بمطار الغردقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة وملفتة.. 10 إطلالات عرضت غادة عادل للانتقاد

لمرضى السكري.. كيف تحمي نفسك من كورونا ؟

ابتكار ثوري من وكالة ناسا للحد من انتشار وباء كورونا.. تعرف عليه