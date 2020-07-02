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تعليم

شاهد.. احتفال طلاب الثانوية العامة عقب أداء امتحان الإستاتيكا

الخميس 02/يوليه/2020 - 01:36 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني- ندي حمدى- احمد رمضان

حالة من الفرحة سيطرت على طلاب الثانوية العامة بمحافظة الجيزة، بعد خروجهم من امتحان الإستاتيكا، حيث احتفل طلاب شعبة علمي رياضة أمام اللجان.


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وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020، يوم الأحد 21 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة اليوم الخميس 3 يوليو اختبار مواد" الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق. 


وقررت وزارة التربية والتعليم توفير كل الضوابط والإجراءات الصحية حيث يتم تسليم الطلاب قرابة 33 مليون كمامة خلال أيام الامتحانات، إَضافة إلى تركيب بوابات تعقيم وتعقيم اللجان على مستوى الجمهورية بواقع 2216 لجنة سير.


وتسلم الطلاب مطهرات وتحقيق تباعد بين الطلاب لحظة دخولهم اللجان بمعدل مترين بين كل طالب وآخر، وأيضا داخل اللجنة الفرعية بمعدل متر ونصف على الأقل لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

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