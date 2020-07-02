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تعليم

الملاحظون يصلون لجان الثانوية العامة ويرتدون الأدوات الوقائية استعدادا لاستقبال الطلاب

الخميس 02/يوليه/2020 - 07:32 ص
لجان امتحانات الثانوية
لجان امتحانات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
وصل الآن ملاحظو ومراقبو امتحانات الثانوية العامة 2020 إلى اللجان، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم التي شددت على ضرورة تواجدهم داخل اللجان في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا.

وبمجرد وصول الملاحظين والمراقبين إلى اللجان، يقومون حاليا بارتداء جميع أدوات التعقيم (ماسك – واقي الوجه – جوانتي – غطاء الحذاء – التعقيم بالبوابة – قياس درجة الحرارة)، بإشراف رئيس لجنة السير.

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كان ذلك استعدادا لبدء استقبال طلاب الثانوية العامة ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا، لأداء امتحانات (الأحياء) لطلاب الشعبة العلمية، والرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا) لشعبة الرياضيات، ومادة ( الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية).

كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).

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وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، منذ فجر اليوم وصول صناديق أسئلة الامتحانات المذكورة إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 وسط حراسة مشددة من قوات وزارة الداخلية.
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