نائب وزير التعليم يتواصل مع المديريات للاطمئنان على تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة قبل وصول الطلاب

يتواصل الآن من داخل غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 بوزارة التربية والتعليم، ونائب وزير التربية والتعليم، مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات، للاطمئنان على تأمين مقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة بجميع المحافظات.





كان ذلك استعدادا لبدء استقبال طلاب الثانوية العامة في اللجان من الثامنة من صباح اليوم، لأداء امتحانات ( الأحياء ) لطلاب الشعبة العلمية، والرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا) لشعبة الرياضيات، ومادة ( الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية).





كما يقوم اليوم طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بأداء الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).





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وقد تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، منذ فجر اليوم وصول صناديق أسئلة الامتحانات المذكورة إلى جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 وسط حراسة مشددة من قوات وزارة الداخلية.





حيث تم وضع كراسات امتحانات الثانوية العامة 2020 داخل صناديق معدنية محكمة الإغلاق، "كل صندوق من الصناديق المعدنية المجهزة لنقل امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مغلقة بـ2 قفل، أحدهما قفل رقمي" ، و الصندوق نفسه يكون مرقمًا من الخارج، ورقمه مرتبط بكلمة سر التي تم توزيعها على رئيس كل لجنة امتحانية.



