شاهد.. إزالة سوق المنهل العشوائى بمدينة نصر وسط فرحه الأهالى

بعد ساعات متواصلة من العمل ، شن خلالها رجال مباحث المرافق بالقاهرة بالاشتراك مع حى شرق القاهرة تم خلالها تطهير منطقة سوق المنهل العشوائية بالمنطقة التاسعة فى مدينة نصر من كافه الاشغالات ورفع كافه الباعه الجائلين من الطرق لتعود الحياة لطبيعتها .





وكان اهالى منطقة المنهل بالمنطقة التاسعة قد تقدموا بالعديد من الشكاوى لرفع السوق العشوائى بعد ان احتل الباعه جميع الشوارع والارصفه بالمخالفة للقانون.





على الفور تحرك صباح اليوم الخميس العميد أحمد أنور رئيس حي شرق مدينة نصر والعقيد هيثم منير بشرطة المرافق بالقاهرة والقوات المشاركة لتطهير سوق المنهل من كافه الاشغالات ، وسط فرحه عارمه من الاهالى الذين قدموا الشكر للقوات المشاركة على جهودهم المبذولة.





وشملت الحملة رفع كفاءة وإزالة الإشغالات والمخالفات العشوائية بمنطقة السوق بالكامل ، بعد تعدد شكاوى الاهالى بالمنطقة من التلوث البيئى.





ويهيب العميد أحمد أنور بالجميع الالتزام بالحفاظ على املاك الدولة تجنبا للمساءلة القانونية والعرض الفورى على النيابة المختصة٠



