AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ناهد السباعي: النجوم يبتعدون عن الأفلام القصيرة لأنها ليست جماهيرية

الخميس 02/يوليه/2020 - 09:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
عبرت ناهد السباعي عن سعادتها بفوز فيلمها القصير "هذه ليلتي" بالجائزة الذهبية لـمهرجان جنيف الدولي للأفلام، وكشفت عن سبب اشتراكها في أكثر من فيلم قصير على الرغم أن هناك نجوما كثيرين يرفضون الأمر.


وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد" إنها تحب التواجد في الأعمال القصيرة وأخذت الكثير من الجوائز بالفيلم القصير "حار جاف صيفا"، لافتة أن تلك الأعمال لا تسيء للنجوم المتواجدين بها.

وتابعت أن هناك الكثير من الأفلام الطويلة تتمني لو تحولت لأفلام قصيرة، لافتة إلي أن هناك بعض الفنانين لا يحبون التواجد في تلك الأعمال لأنها ليست جماهيرية.

يذكر أن فيلم هذه ليلتي حصل على الجائزة الذهبية في المسابقة الرسمية لـمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية (FIFOG) بـ سويسرا في الفترة ما بين 8 وحتى 14 يونيو في نسخته الرقمية ، والتي أقيمت تحت شعار "المقاومة ... المؤنث" ليضم المهرجان مختارات من إنتاج الأفلام الشرقية، لتسليط الضوء على إبداع المرأة ورفض الشعوب للعنف بجميع أشكاله والأمل في غد أفضل.


 وصرحت لجنة التحكيم أنه تم منح هذه الجائزة  لكفاءة الفيلم والجرأة السردية، ولا سيما استكشاف المشهد الحضري لمدينة كبيرة في مصر وتناقضاتها، وجودة الاختيار للموسيقى وقوة الفيلم التي تشبه الحلم.


وحظي الفيلم العام الماضي بعرضه العالمي الأول بـمهرجان الجونة السينمائي الدولي وعدة عروض أخرى شملت مهرجان كليرمون فيران ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تطرح عددا من الأعمال القصيرة لدعم الحجر الصحي المنزلي

هذه ليلتي.. يفوز بالجائزة الذهبية في مهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية

ناهد السباعي: تخوفت من المشاركة في هذه ليلتي.. وهذا سبب حماسي

بعد فوز "هذه ليلتي".. ناهد السباعي تدعو نقابة المهن التمثيلية لدعم مواهب ذوي القدرات الخاصة

ترشيحاتنا

15 فائدة سحرية .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاحة واحدة يوميًا ؟

مهلة 3 شهور قبل قطع المرافق .. تطبيق قرار طلاء وجهات المنازل على الشوارع والمدن الرئيسية أولا

أول تعليق من حمدي النقاز بعد انتقاله إلى الترجي التونسي.. شاهد

نشرة المرأة والصحة .. مشروب لتطهير رئة المدخنين.. أول عقار هندي لـ علاج كورونا.. إطلالات عرّضت ميس حمدان للانتقاد.. ملعقة سحرية لزيادة القدرة الجنسية

إهانة لنظام تميم.. أردوغان يسبق وزير الدفاع القطري ويتلقى التحية العسكرية

الصحة تحذر من تكرار استعمال الكمامة ذات الاستخدام الواحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك.. مى سليم بإطلالة تخطف الأنظار على البحر.. شاهد

ما الأكثر دقة.. جهاز قياس درجة حرارة الأذن أم الجبهة.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة .. مشروب لتطهير رئة المدخنين.. أول عقار هندي لـ علاج كورونا.. إطلالات عرّضت ميس حمدان للانتقاد.. ملعقة سحرية لزيادة القدرة الجنسية