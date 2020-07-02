ناهد السباعي: النجوم يبتعدون عن الأفلام القصيرة لأنها ليست جماهيرية

عبرت ناهد السباعي عن سعادتها بفوز فيلمها القصير "هذه ليلتي" بالجائزة الذهبية لـمهرجان جنيف الدولي للأفلام، وكشفت عن سبب اشتراكها أكثر من فيلم قصير على الرغم أن هناك نجوما كثيرين يرفضون الأمر . في









وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد" إنها تحب التواجد في الأعمال القصيرة وأخذت الكثير من الجوائز بالفيلم القصير " حار جاف صيفا "، لافتة أن تلك الأعمال لا تسيء للنجوم المتواجدين بها.





وتابعت أن هناك الكثير من الأفلام الطويلة تتمني لو تحولت لأفلام قصيرة، لافتة إلي أن هناك بعض الفنانين لا يحبون التواجد في تلك الأعمال لأنها ليست جماهيرية.





يذكر أن فيلم هذه ليلتي حصل على الجائزة الذهبية في المسابقة الرسمية لـمهرجان جنيف الدولي للأفلام الشرقية (FIFOG) بـ سويسرا في الفترة ما بين 8 وحتى 14 يونيو في نسخته الرقمية ، والتي أقيمت تحت شعار "المقاومة ... المؤنث" ليضم المهرجان مختارات من إنتاج الأفلام الشرقية، لتسليط الضوء على إبداع المرأة ورفض الشعوب للعنف بجميع أشكاله والأمل في غد أفضل.









وصرحت لجنة التحكيم أنه تم منح هذه الجائزة لكفاءة الفيلم والجرأة السردية، ولا سيما استكشاف المشهد الحضري لمدينة كبيرة في مصر وتناقضاتها، وجودة الاختيار للموسيقى وقوة الفيلم التي تشبه الحلم.







