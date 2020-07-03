الرياضة نشاط اقتصادي.. إيهاب الكومي: الدولة نجحت فى عودة الحياة لطبيعتها.. فيديو





وقال الكومي، في برنامجه "ملعب البلد" المذاع علي قناة صدي البلد ، إن الدولة المصرية تريد عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخري والنشاط الرياضي ليس تروحي فقط بل اقتصادي وله اهمية كبيرة للغاية.





وتابع ، الدولة المصرية فتحت المجالات مرة أخري مثل السياحة والصناعة فى وجود الاجراءات الاحترازية للخوف على بعضنا البعض.





وشدد الكومي ، علي انه عندما صرح منذ أسبوعين بأن النشاط سيعود مرة أخري ليس هراء بل لي مصادر موثوقه داخل المطبخ وبالفعل الدوري سيعود يوم 7 أغسطس.

















استشهد الإعلامي إيهاب الكومي، بفيديو فى الحلقات السابقة له وهو يؤكد أن النشاط الكروي في مصر سيعود.