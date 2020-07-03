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رياضة

الرياضة نشاط اقتصادي.. إيهاب الكومي: الدولة نجحت فى عودة الحياة لطبيعتها.. فيديو

الجمعة 03/يوليه/2020 - 03:01 ص
ايهاب الكومي
ايهاب الكومي
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حسن العمدة
استشهد الإعلامي إيهاب الكومي، بفيديو فى الحلقات السابقة له وهو يؤكد أن النشاط الكروي في مصر سيعود.

وقال الكومي، في برنامجه "ملعب البلد" المذاع علي قناة صدي البلد ، إن الدولة المصرية تريد عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخري والنشاط الرياضي ليس تروحي فقط بل اقتصادي وله اهمية كبيرة للغاية.

وتابع ، الدولة المصرية فتحت المجالات مرة أخري مثل السياحة والصناعة فى وجود الاجراءات الاحترازية للخوف على بعضنا البعض.

وشدد الكومي ، علي انه عندما صرح منذ أسبوعين بأن النشاط سيعود مرة أخري ليس هراء بل لي مصادر موثوقه داخل المطبخ  وبالفعل الدوري سيعود يوم 7 أغسطس.




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