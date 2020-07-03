يرقصان سويا.. اكتشاف كوكبين جديدين قريبين من الأرض

تم اكتشاف زوج من الكواكب الخارجية بشكل متداخل على بعد 800 سنة ضوئية من الأرض عالقين وكأنهم يرقصان سويًا في الجاذبية في مدار حول نجم يشبه الشمس.





تم العثور على الثنائي باستخدام تلسكوب أرضي بواسطة علماء الفلك الذين يشكلون اتحادًا دوليًا للجامعات والمجموعات المعروفة باسم البحث الواسع النطاق عن الكواكب (WASP) .





تدور الكواكب ، المسماة WASP-148b و WASP-148c ، حول نجم يشبه الشمس في كوكبة هرقل وتقع بين كتلة زحل والمشتري، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





ووفقًا للعلماء ، فإن هذه الأجسام العملاقة تربطهم جاذبية ببعضهم، مما يؤدي إلى تسريعها وإبطائها، كما أن ظاهرة الجاذبية هذه هي التي تجعلهما يظهرون وكأن الكواكب ترقص.





قال البروفيسور أندرو كولير كاميرون ، من جامعة سانت أندروز ، إنها المرة الأولى التي يتم فيها العثور على زوج من الكواكب العملاقة تتفاعل عن كثب.





وقال :"إنه لأمر مثير أن تكون قادرًا على متابعة رقصهم من الأرض"، كما شارك علماء الفلك من الجامعة المفتوحة وجامعة وارويك في الاكتشاف باستخدام أدوات على الأرض بدلًا من التلسكوبات الفضائية.









ما يجعل هذا الاكتشاف مثيرًا بشكل خاص هو حقيقة أنه تم رؤيته من التلسكوبات الأرضية بدلًا من الأقمار الصناعية المدارية خارج الغلاف الجوي.



