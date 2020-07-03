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ثقافة

حقيقة قضية هاري كيبر.. رواية عن القومي للترجمة لـ جويل ديكر

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
يستعد المركز القومي للترجمة، لإصدار رواية "حقيقة قضية هاري كيبر" للكاتب السويسري جويل ديكر، ترجمتها دينا فتحي مندور، وكانت الرواية قد حصلت على جائزتي الأكاديمية الفرنسية وجونكور.

تدور أحداث الرواية في إطار بوليسي، حول جريمة قتل بمنطقة نائية في أمريكا، تورط بها كاتب كبير بعدما وجدوا في حديقة منزله جثة لفتاة مختفية منذ 30 عامًا.

وينطلق الكاتب في رحلة من التحقيق والتقصي عبر نوع من المسح الاجتماعي للبلدة وسكانها، إلى أن يصل لنتائج تساعده في حل لغز القضية.

ومن ناحية أخرى أعلن المركز مؤخرًا عن أسماء القائمة القصيرة للمتنافسين على جائزة رفاعة الطهطاوي التي يمنحها القومي للترجمة.
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ننشر القائمة القصيرة لجائزتي رفاعة الطهطاوي والشباب بالمركز القومي للترجمة

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