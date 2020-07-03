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رياضة

عمرو جمال يتألق في أحدث ظهور له.. والجمهور: الغزال.. شاهد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:27 ص
صدى البلد
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مريم عزت
نشر اللاعب عمرو جمال، لاعب النادى الأهلى السابق عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صور جديدة لة من داخل منزله. 

كتب عمرو جمال على الصور " عيش النهاردة ... خطط لبكرة ".

نالت الصور اعجاب عدد كبر من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

العالمى _ ياغزال _ برنس من يومك 

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

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 وان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي برفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم.

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