عمرو جمال يتألق في أحدث ظهور له.. والجمهور: الغزال.. شاهد

كتب عمرو جمال على الصور " عيش النهاردة ... خطط لبكرة ".

نالت الصور اعجاب عدد كبر من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهورة وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

العالمى _ ياغزال _ برنس من يومك

يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.





اقرا ايضا :



