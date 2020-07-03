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رياضة

غير مرضي.. ضياء السيد يعلق على تجديد الأهلي لـ عقد فايلر

الجمعة 03/يوليه/2020 - 06:01 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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ياسمين تيسير
أكد ضياء السيد مدرب المنتخب الاول السابق أن هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق  يتمتع بعلاقات قوية داخل الإتحاد الدولي لكرة القدم وصاحب مكانة كبيرة في الكاف.

وأضاف ضياء في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق , أن أبو ريدة لديه خبرات كبيرة في تطوير كرة القدم في مصر نتيجة لمكانته المهمة في الفيفا والكاف طوال السنين الماضية ولديه القدرة على تقديم حلول كثيرة لصالح الكرة المصرية خلال المرحلة القادمة.


وتابع أن علاقات أبو ريدة داخل الفيفا والكاف سيكون في صالح تطوير الكرة المصرية ويمنحهم قوة في الكثير من الملفات الهامة.

اما عن تجديد الاهلي لـ رينيه فايلر المدير الفني للفريق أكد ضياء السيد أن طريقة تعامل إدارة الأهلي في ملف التجديد لـ فايلر لمدة موسم واحد غير مُرضي.

وأشار مدرب المنتخب السابق  أنه كان لابد من إدارة القلعة الحمراء التجديد للمدرب موسمين لإستكمال المشروع الذي يقدمه مع الفريق خاصة وأنه قدم موسم مميز مع الأهلي وإنفرد بصدارة الدوري بفارق كبير .

وأكمل التجديد موسم مواحد أمر غير مُبشر للمدرب وكان يجب التمسك بالتجديد له موسمين للتركيز مع الفريق الفترة القادمة وعدم الإنشغال بالعروض الأخرى.
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