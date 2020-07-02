أخبار الأهلي.. النادي يبدأ التفاوض مع بديل سيرينو .. الإدارة ترحب بقرار عودة الدوري.. موقف الأحمر من ضم محمد إبراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في البحث عن بديل لصفقة سيرينو لاعب وسط صن داونز الجنوب أفريقي بعد تمسك إدارة ناديه بضمه.
حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 .
رحبت إدارة الأهلي بقرارات اتحاد الكرة بعودة مسابقة الدوري يوم 7 أغسطس، بعد توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
قال مصدر داخل نادي المقاولون العرب إن مفاوضات النادي الأهلي مع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم باتت فى مرحلتها الأخير مشيرا إلى أن الأهلي سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة عن إبرام الصفقة .
اكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لم يدخل في أي تفاوض لضم محمد ابراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة والزمالك السابق .
فاجأ هيدرسفيلد الإنجليزي، مسئولي النادي الأهلي بطلب 8 ملايين يورو للتخلي عن رمضان صبحي جناح أول الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والذي لعب معارًا من النادي الإنجليزي لمدة موسم ونصف.
بعث مجلس إدارة النادي الأهلي، خطابًا إلي الوزير خالد عبد العال محافظ القاهرة يؤكد فيه على شكره وتقديره لما تقدمه المحافظة من تعاون صادق ومساندة حقيقية للنادي لإنجاز العديد من المشروعات التي انتهي المجلس منها في فروع النادي الثلاثة.