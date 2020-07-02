أخبار الأهلي.. النادي يبدأ التفاوض مع بديل سيرينو .. الإدارة ترحب بقرار عودة الدوري.. موقف الأحمر من ضم محمد إبراهيم

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم، الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:









بدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في البحث عن بديل لصفقة سيرينو لاعب وسط صن داونز الجنوب أفريقي بعد تمسك إدارة ناديه بضمه.









حدد الاتحاد المصري لكرة القدم يوم 7 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز لموسم 19-2020 .









رحبت إدارة الأهلي بقرارات اتحاد الكرة بعودة مسابقة الدوري يوم 7 أغسطس، بعد توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





