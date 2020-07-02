هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي ويطلب 8 ملايين يورو للاستغناء عن رمضان صبحي

فاجأ هيدرسفيلد الإنجليزي، مسئولي النادي الأهلي بطلب 8 ملايين يورو للتخلي عن رمضان صبحي جناح أول الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والذي لعب معارًا من النادي الإنجليزي لمدة موسم ونصف.





وكان الأهلي تقدم بطلب رسمي لأول مرة قبل أيام يطلب فيه ضم رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد، حيث كانت المفاوضات الدائرة طوال الفترة الماضية بشكل ودي و باتصالات مباشرة يقودها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وامير توفيق مدير التعاقدات والتسويق مع نادي شوقي مدير أعمال اللاعب .





وطلب الأهلي ضم اللاعب بشكل نهائي مقابل 3 مليون يورو نظرًا للظروف التي تمر بها الرياضة العالمية من تبعيات توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا وانخفاض الأسعار بشكل كبير نظرًا لعدم وجود عوائد مالية من غياب الجماهير والرعاية والبث التلفزيوني.



