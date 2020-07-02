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رياضة

هيدرسفيلد يفاجئ الأهلي ويطلب 8 ملايين يورو للاستغناء عن رمضان صبحي

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
فاجأ هيدرسفيلد الإنجليزي، مسئولي النادي الأهلي بطلب 8 ملايين يورو للتخلي عن رمضان صبحي جناح أول الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والذي لعب معارًا من النادي الإنجليزي لمدة موسم ونصف.

وكان الأهلي تقدم بطلب رسمي لأول مرة قبل أيام يطلب فيه ضم رمضان صبحي بشكل نهائي من هيدرسفيلد، حيث كانت المفاوضات الدائرة طوال الفترة الماضية بشكل ودي و باتصالات مباشرة يقودها المهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وامير توفيق مدير التعاقدات والتسويق مع نادي شوقي مدير أعمال اللاعب .

وطلب الأهلي ضم اللاعب بشكل نهائي مقابل 3 مليون يورو نظرًا للظروف التي تمر بها الرياضة العالمية من تبعيات توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا وانخفاض الأسعار بشكل كبير نظرًا لعدم وجود عوائد مالية من غياب الجماهير والرعاية والبث التلفزيوني.

وبرهن رمضان صبحي علي حبه للأهلي بتأكيد رغبته في عدم اللعب داخل مصر سوي للقلعة الحمراء رغم العروض التي تلقاها لكنه يتمني استمرار بقائه لمدة موسم آخر حتى يتوفر عرض جدي في إحدي الدول الأوروبية، ويرى مسئولو الأهلي أن طلب هيدرسفيلد هو منطقي وطبيعي أن يبدأ بأعلى رقم ولكن مراحل التفاوض سوف تأخذ منحنى أخر بجانب رغبة اللاعب نفسها سوف تكون لها كلمة الحسم.
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