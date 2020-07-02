الأهلي : نرحب بقرار عودة الدوري.. ونطالب بسرعة إعلان جدول المباريات

رحبت إدارة الأهلي بقرارات اتحاد الكرة بعودة مسابقة الدوري يوم 7 أغسطس، بعد توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



وأبدي الجهاز الفني للأهلي جاهزيته قبل الفترة المحددة لخوض أولي المباريات بمسابقة الدوري أمام انبي في المواجهة المؤجلة بينهما.





وقال إن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الجبلاية من أجل عودة النشاط، واستئناف ما تبقى من مباريات .





وأضاف أن الظروف التي عاشها العالم بسبب جائحة كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر يجعل من الضروري الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجيًا.





وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة إن الأهلي ينتظر استئناف مسابقة الدوري المحلي ويطالب بسرعة إعلان جدول المباريات باعتبارها أفضل إعداد للفريق قبل مواجهة الوداد.





وأضاف: «يجب أن تعود مباريات الدوري في أسرع وقت ممكن؛ من أجل الإعداد بشكل جيد لاستكمال المشوار الإفريقي، خاصة أن التأخر في استئناف مواجهات الدوري يؤثر سلبًا على خطة الإعداد لمباريات إفريقيا».



