AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يكشف موقفه من ضم محمد إبراهيم

الخميس 02/يوليه/2020 - 02:46 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
اكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لم يدخل في أي تفاوض لضم محمد ابراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة والزمالك السابق .

وقال أن ما تردد في هذا الأمر مجرد إجتهادات.

وأضاف عضو بالجهاز الفني أن محمد ابراهيم لاعب جيد ومميز لكنه لم يدخل حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني من الأساس ولم يطلب ضمه.

وأوضح أن ما يحدث هو محاولات وكلاء لاعبين لتسويقه وهو شئ عادي ويحدث في كل دول العالم  والأهلي يعرفه ويتقبه.

ورحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي بمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، وعلى ملعب محايد حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وقال إن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الـ«كاف»؛ من أجل عودة النشاط، واستئناف ما تبقى من دوري الأبطال، موضحًا أن إقامة نصف النهائي في سبتمبر المقبل من مباراة واحدة وفي بلد مُحايد، يحقق مبدأ تكافؤ الفرص طالما تم تطبيقه على الفرق الأربعة التي وصلت للمربع الذهبي.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الظروف التي عاشها العالم بسبب جائحة كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر يجعل من الضروري الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجيًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأهلي يحسم موقفه من ضم محمد إبراهيم

هل ينتقل لـ الأهلي؟.. وكيل لاعبين يثير الغموض بشأن مستقبل محمد إبراهيم

أول تعليق رسمي من الأهلي علي قرارات الكاف بمواجهات دوري الأبطال

ترشيحاتنا

بسبب الإغلاق.. سلسلة مطاعم عالمية شهيرة تعلن إفلاسها

تفاصيل مصرع نجل سالم لافى واثنين من قبيلة الترابين وإصابة ابن إبراهيم العرجانى

نسف الكرش.. مشروب يحول جسمك لماكينة حرق دهون

شوبير يهاجم مرتضى منصور بعد قرار عودة الزمالك إلى التدريبات

بعد انهيار عقار عليه خلال حملة إزالات.. ما مصير سائق حفار الجيزة؟

إعلامي مجلس الوزراء ينفي اختلاف تسعيرة عداد الكهرباء "الكودي" عن "العادي"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسكارف على الشعر وبريسنج.. سالي عبد السلام تشعل السوشيال ميديا

شاهد.. دوا ليبا تتألق على غلاف مجلة elle

58 عامًا على الاستقلال.. رواندا تبهر العالم بتقدمها | شاهد