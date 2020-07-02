الأهلي يكشف موقفه من ضم محمد إبراهيم

اكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لم يدخل في أي تفاوض لضم محمد ابراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة والزمالك السابق .





وقال أن ما تردد في هذا الأمر مجرد إجتهادات.





وأضاف عضو بالجهاز الفني أن محمد ابراهيم لاعب جيد ومميز لكنه لم يدخل حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني من الأساس ولم يطلب ضمه.





وأوضح أن ما يحدث هو محاولات وكلاء لاعبين لتسويقه وهو شئ عادي ويحدث في كل دول العالم والأهلي يعرفه ويتقبه.





ورحب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي بمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، وعلى ملعب محايد حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».





وقال إن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الـ«كاف»؛ من أجل عودة النشاط، واستئناف ما تبقى من دوري الأبطال، موضحًا أن إقامة نصف النهائي في سبتمبر المقبل من مباراة واحدة وفي بلد مُحايد، يحقق مبدأ تكافؤ الفرص طالما تم تطبيقه على الفرق الأربعة التي وصلت للمربع الذهبي.





وأشار عبد الحفيظ إلى أن الظروف التي عاشها العالم بسبب جائحة كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر يجعل من الضروري الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجيًا.



