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رياضة

أنا وحشتنى الكورة.. رسالة مؤثرة من عمرو جمال لجمهوره.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:57 م
عمرو جمال
عمرو جمال
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مريم عزت
نشر عمرو جمال , لاعب النادى الاهلى السابق عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام فيديو جديد لة . 

كتب عمرو جمال على الفيديو " خوفنا، زعلنا، زهقنا، اتسلينا، ضحكنا، حسينا بكل حاجة، مش مهم بتشتغل ايه ولا بتدرس ايه ولا عايش فين كلنا فجأة كأن كل حاجة كانت اخر مرة هتعملها وبتيأس " 

واضاف " بس كمان كان في حاجات حلوة كنا نسيناها ورجعنا نعملها لكن اللي عمرك ما هتقدر تنساه ولا الطريق يبعدك عنه هو شغفك اللي بيرجعلك روحك مهما حصل ووقعت وتعبت ويأست هيفضل يقاوم معاك"

وانهى كلامة "  ورجعنا وهنرجع اقوي بقصص نجاح اكبر ووعي اكتر علشان نكمل كلنا ، انا الكورة وبس هي اللي بتكلم روحي الملعب هو بيتي ده طريقي وبس ♥️♥️♥️

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يذكر أن النشاط الكروي متوقف في مصر حاليا، بقرار من مجلس الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

 وان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن فى مؤتمر صحفي برفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم ٢٠ يوليو القادم.


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