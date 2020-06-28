أنا وحشتنى الكورة.. رسالة مؤثرة من عمرو جمال لجمهوره.. فيديو





كتب عمرو جمال على الفيديو " خوفنا، زعلنا، زهقنا، اتسلينا، ضحكنا، حسينا بكل حاجة، مش مهم بتشتغل ايه ولا بتدرس ايه ولا عايش فين كلنا فجأة كأن كل حاجة كانت اخر مرة هتعملها وبتيأس "





واضاف " بس كمان كان في حاجات حلوة كنا نسيناها ورجعنا نعملها لكن اللي عمرك ما هتقدر تنساه ولا الطريق يبعدك عنه هو شغفك اللي بيرجعلك روحك مهما حصل ووقعت وتعبت ويأست هيفضل يقاوم معاك"





وانهى كلامة " ورجعنا وهنرجع اقوي بقصص نجاح اكبر ووعي اكتر علشان نكمل كلنا ، انا الكورة وبس هي اللي بتكلم روحي الملعب هو بيتي ده طريقي وبس ♥️♥️♥️





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