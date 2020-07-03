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القومى للبحوث: خلال شهور سيكون هناك أكثر من لقاح لكورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 08:02 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور محمد أحمد على أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث، إن جميع دول العالم تسعى من أجل الوصول لـ لقاح لفيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى مشكلات كثيرة فى جميع دول العالم.

وأوضح أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث، أنه سيكون هناك أكثر من لقاح على مستوى العالم خلال شهور، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 13 لقاح في اختبارات سريرية على مستوى العالم ويتم تجربتهم على البنى آدمين، موضحا أنه بعد تجربة اللقاح على الحيوان ويحقق نسبة كبيرة على نجاحه يتم تجربته على الإنسان، ويتخذ 3 مراحل.

وأضاف أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث،  خلال مداخلة عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا:"اللقاحات الأربعة في مرحلة ما قبل التجارب السريرية، حيث في نظام تحضير، أما الدواء تحركنا في أكثر من 140 دواءـ، وفحصنا كل الأدوية ووجدنا أن هناك 3 مواد لهم تأثير عالى على فيروس كورونا، ولكى يتحول لدواء يتخذ بعض الوقت، وحاولنا ننتجها في صورة عينات دواء ونجربها على ناس مصابة".

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