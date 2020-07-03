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منوعات

من الأمعاء.. دواء جديد لعلاج مرضى كورونا

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
من بين الأدوية التي يقضي الأطباء والعلماء لإنتاجها كي تقضي على فيروس كورونا المستجد، يتم اختبار حبة مصنوعة من بكتيريا الأمعاء من قبل العلماء البريطانيين كعلاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" .

في تجربة تم إطلاقها اليوم، سيتم إعطاء المرضى إما الدواء ، الذي يحتوي على سلالة من بكتيريا الأمعاء التي تم العثور عليها لتقليل تلف أنسجة الرئة الناجم عن الالتهاب.

غالبًا ما يصاب المرضى بمرض خطير عندما يتفاعل نظام المناعة لديهم بشكل مفرط مع الفيروس المستجد ويبدأ في إحداث أضرار جانبية للجسم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.

ويأمل العلماء أن يوقف هذا الدواء دون تثبيط الاستجابة المناعية اللازمة لإزالة العدوى الفيروسية، وإذا نجح الدواء ، يخطط العلماء لإعطائه للمرضى قبل أن يتطور لديهم مشاكل في التنفس ، مما يقلل من دخول المستشفيات والأعداد التي تحتاج إلى أسرة العناية المركزة.
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تجارب ما قبل السريرية للدواء ، التي أجرتها فارما 4D، تستخدم سلالات من بكتيريا الأمعاء التي تم العثور عليها لتقليل الأضرار التي تسببها أنسجة الرئة عن طريق الالتهاب.

وقد خفضت حبوب منع الحمل ، المعروفة باسم MRx-4DP0004 ، نوعًا من الخلايا المناعية والتي يُفهم أنها المحرك الرئيسي للالتهاب وتلف الرئة لدى مرضى فيروس كورونا.

في حين سيتم إعطاء ثلثي المرضى البالغ عددهم 90 مريضًا الدواء مرتين يوميًا لمدة أسبوعين، بينما يعطى الثلث المتبقي علاجًا وهميًا، سيتم بعد ذلك مراقبتهم يوميًا لمعرفة ما إذا كانت أعراضهم تتحسن أو تطور الفيروس ، قبل مواعيد المتابعة بعد 14 و 28 يومًا.

اجتازت التجارب المبكرة على مرضى الربو فحوصات السلامة ، لذلك يتوقعون أن تتم الموافقة عليه بسرعة ، إذا وجد أنها تعمل.

فيما أظهرت شركة فارما أن MRx-4DP0004 لديه القدرة على استهداف الالتهاب في الرئتين ، مما يقلل من مشاكل الجهاز التنفسي المركزية لـ كوفيد -19 .

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