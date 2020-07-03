الحاجة فرحانة.. أول متعافية من فيروس كورونا في سيناء: كنت أعاني من كحة مزمنة والتهاب في المعدة

المعاملة في المستشفى كانت طيبة.. وأعمال النظافة والتعليم مستمرة بشكل يومي

الحاجة فرحانة ٦٥ عاما، أول مصابة بفيروس كورونا من مركز بئر العبد محافظة

الدور الثالث عن طريق الأسانسير . كما تم سحب عينة للتحليل بالإسماعيلية، و ظهرت إيجابية

، تم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى الحجر في مدينة أبو خليفة بالإسماعيلية، وصعدت

قالت إنها كانت تعاني من التهابات في المعدة، وكان عندي كحة منذ فترة حيث قمت بالذهاب إلى مستشفى بئر العبد المركزي للكشف، وتم اجراء الكشف عليها وإجراء أشعة ٣ مرات 'مع إعطاء محاليل على

قالت إنها كانت تعاني من التهابات في المعدة، وكان عندي كحة منذ فترة حيث قمت بالذهاب إلى مستشفى بئر العبد المركزي للكشف، وتم اجراء الكشف عليها وإجراء أشعة ٣ مرات 'مع إعطاء محاليل على مدى يومين متتاليين.





وعن المعاملة بمستشفى ابو خليفه، قالت إنها كانت معاملة حسنة طوال فترة عزلها حيث كان هناك اهتمام كبير ورعاية صحية متكاملة، مضيفة: كنت عايشة في غرفة العزل لوحدي، وكانت هناك أعمال نظافة وتعقيم ورش للغرفة بشكل مستمر علاوة على ٣ وجبات يوميا.





وأوضحت الحاجة فرحانة أنها تلقت داخل مستشفى العزل المحاليل والحقن قبل أن يجرى وضعها على جهاز الأكسجين "قدمولي رعاية كويسة جدًا.





وتابعت: "شعرت بتحسن كبير' ونمت لأول مرة في حياتي بشكل كويس وشعرت براحة ' كما بدأت حالتي النفسية في التحسن ' وأخدوا مني عينة تانية وبعد ظهور النتيجة سلبية ' قالوا لي يا فرحانه معندكيش كورونا خلاص".





بعد تحول نتيجتها من إيجابية إلى سلبية تم منح الحاجة فرحانة المحاليل اللازمة حتى موعد مغادرة المستشفى، قالت إنها عادت إلى منزلها، عقب التأكد من تعافيها في مستشفى أبو خليفة للعزل الصحي في محافظة الإسماعيلية' حيث جاء شقيقها وعاد بها إلى البيت وأنا مبسوطة خالص.





ومن جانبه، قال زوج الحاجة فرحانة: "إحنا أسرة بسيطة لا نملك سوى معاش التكافل 1180 جنيهًا في الشهر". وقد التزم الزوج الحجر المنزلي لمدة 14 يوما، وجاءت العينة الخاصة به سلبية أيضا.



