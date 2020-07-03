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أخبار البلد

لمواجهة كورونا.. الهلال الأحمر يدعم مؤسسات العزل الطبي بجنوب سيناء.. صور

الجمعة 03/يوليه/2020 - 12:14 م
الهلال الاحمر
الهلال الاحمر
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محمد عبد المنعم
قام الهلال الأحمر المصري بإمداد المدرسة الفندقية بمدينة الطور بجنوب والمخصصة للعزل الطبي بمستلزمات الحماية والأدوات اللازمة لدعم الفرق الطبية وكافة المستلزمات ومنها  ملايات للاسرة احادي الاستخدام وأخرى متعددة الاستخدام واكياس مخدات ومطهرات ونظارات واقية للحماية وملابس طبية وزجاجات هاند جيل وجوانتيات طبية وكمامات.

ويأتي ذلك ضمن خطة الهلال الأحمر المصري في مواجهة ازمة فيروس كورونا والتي تتضمن مجموعة من المحاور أهمها دعم مناطق العزل المختلفة علي مستوي جمهورية مصر العربية, بالإضافة إلى حملات التوعية والتعقيم وتنظيم صرف المعاشات والمستحقات المالية والدعم النفسي والتدخلات الاغاثية للمناطق المتضررة والمصابة جراء فيروس كورونا والتي انطلقت على مستوى المحافظة منذ بدء الأزمة.

وكان في استقبال فريق الهلال الأحمر، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي وجه الشكر للهلال الأحمر ومتطوعيه.
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