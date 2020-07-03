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إعادة فتح أكبر تمثال لـ بوذا في تايلاند للسياح بعد تخفيف قيود الإغلاق.. شاهد

الجمعة 03/يوليه/2020 - 07:47 م
إعادة فتح أكبر تمثال
إعادة فتح أكبر تمثال لـ بوذا في تايلاند للسياح
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هدير علاء
أعادت السلطات التايلاندية فتح أكبر تمثال لـ"بوذا" في البلاد، والذي يوجد في مقاطعة "أنج ثونج" الواقعة شمال العاصمة "بانكوك"، للسياح مرة أخرى.

ووفقًا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن المعلم السياحي الشهير كان محظورًا بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لكن مع تخفيف قيود الإغلاق التي كانت قد فُرضت للسيطرة على الوباء، أصبح في إمكان السياح العودة لزيارة التمثال الذهبي الشاهق، والذي يُقدر ارتفاعه بـ92 مترًا، وهو أطول تمثال لـ"بوذا" في تايلاند، والتاسع من حيث الطول على مستوى العالم.


والتمثال مطلي بالذهب ومصنوع من الخرسانة، وقد بدأت عملية بنائه في عام 1990، واكتمل في عام 2008.

جدير بالذكر أن السياحة في تايلاند تعد في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد، حيث زارها العام الماضي وحده 39 مليون شخص، وهو ما حقق للبلاد عائدًا يُقدر بـ60 مليار دولار.


لكن قطاع السياحة في البلاد تضرر بشدة بسبب أزمة فيروس "كورونا"، الذي أصاب حتى الآن أكثر من 11 مليون شخص على مستوى العالم، في حين تجاوز عدد الوفيات الناجمة عنه نصف مليون حالة وفاة.

وفي تايلاند، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3180 حالة إصابة، وأودى بحياة 58 شخصًا.
إعادة فتح أكبر تمثال لـ بوذا في تايلاند للسياح بعد تخفيف قيود الإغلاق.. شاهد
إعادة فتح أكبر تمثال لـ بوذا في تايلاند للسياح بعد تخفيف قيود الإغلاق.. شاهد
إعادة فتح أكبر تمثال لـ بوذا في تايلاند للسياح بعد تخفيف قيود الإغلاق.. شاهد
إعادة فتح أكبر تمثال لـ بوذا في تايلاند للسياح بعد تخفيف قيود الإغلاق.. شاهد
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