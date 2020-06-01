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منوعات

بعد تخفيف إجراءات الإغلاق.. السلطات الفرنسية تعيد فتح المتنزهات والحدائق في باريس

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:35 ص
السلطات الفرنسية
السلطات الفرنسية تعيد فتح المتنزهات والحدائق في باريس
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أ ش أ
أعادت السلطات الفرنسية فتح المتنزهات والحدائق في باريس للمرة الأولى منذ شهور بعد أن تم تخفيف إجراءات الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتوافد الكثير من المواطنين على الحدائق مع إعادة فتح الحدائق للاستمتاع بالشمس والاستمتاع بأول نزهة في الصيف.


وعلى الرغم من تخفيف قواعد الإغلاق لكن بعض القواعد لا تزال قائمة، حيث يجب على الناس مراقبة التباعد الاجتماعي، كما أنه لا يمكن أن تتجاوز التجمعات 10 أشخاص ويوصى بارتداء أقنعة الوجه أو الكمامات.

ومن المقرر أن تفتح المقاهي والمطاعم في جميع أنحاء فرنسا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء.
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