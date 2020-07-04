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منوعات

انا مش كافر.. قصة أغنية دونها شاب لبناني على صدره قبل انتحاره.. تفاصيل

السبت 04/يوليه/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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احمد شريف

 "انا مش كافر بس الجوع كافر" كلمات دونها شاب لبناني على ورقة ووضعها على صدره، قبل أن ينتحر بالرصاص الحي بالقرب من أحد المقاهي بمنطقة الحمرا في العاصمة بيروت.


شعر الشاب اللبناني  بالإحباط، فأقدم على الانتحار بالرصاص في الشارع، مدونا عبارة  "انا مش كافر" من اغنية  الشاعر زياد الرحباني، على ورقة حملها أعلى صدره لتوديع الحياة بعد يئسوا منها.


وقال شهود عيان إن الوضع كان طبيعيا قبل أن نسمع صوت إطلاق نار ويسقط الشاب أرضًا، من دون معرفة الأسباب. فيما حضرت قوات الأمن حيث باشرت التحقيقات في الواقعة


قصة اغنية انا مش كافر


وفي لقاء سجله الشاعر "زياد الرحباني" مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة ام بي سي مصر، روى قصة أغنية "انا مش كافر"، الذي دونها الشاب المنتحر على صدره، حيث قال أنه جلس مع الشيخ امام وقام بتسميعه كلمات اغنية انا مش كافر وعجبته بشدة ولكن منتج التونسي للشيخ إمام لم يكن يحب أن يجلس معه أحد واستعجله للخروج من عند الشاعر زياد الرحباني، بالرغم من رغبة الشيخ إمام في سماعها وتأديتها.


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